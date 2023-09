Bajo la mirada de Massa y el sindicalismo, Diputados dio media sanción a la reforma de Ganancias

Con el apoyo del candidato libertario Javier Milei y de buena parte de la oposición, el oficialismo dio media sanción al proyecto que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que envió la semana pasada el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa. Juntos por el Cambio, al igual que los cordobeses que responden al candidato Juan Schiaretti, fueron los únicos bloques que rechazaron la iniciativa, a la que calificaron de “electoralista” e “demagógica” e “irresponsable”.

El ministro Massa, investido en su traje de candidato, no se privó de mostrarse en uno de los palcos del recinto al momento de la votación. Escoltado por jefes sindicales Pablo Moyano, Carlos Acuña y Héctor Daer, celebró el resultado: 135 votos fueron a favor y 103 en contra. Un aplauso estridente coronó el recinto mientras afuera, en las afueras del Congreso, estallaban las bombas de estruendo de los sindicatos convocados desde temprano. Toda una puesta en escena a pedir de Massa.

El bloque oficialista que conduce Germán Martínez logró arrancar la sesión gracias al aporte de los libertarios Milei y Victoria Villarruel; los bloques de izquierda y los diputados de Misiones y Neuquén. También aportaron al quorum los bonaerenses Graciela Camaño, Alejandro Topo Rodríguez y la cordobesa Natalia De la Sota, del interbloque Federal. Al lote se sumaron el gobernador electo de Santa Cruz Claudio Vidal y el riojano Felipe Alvarez, todos ellos aliados de Juntos por el Cambio en sus provincias. Junto al socialismo santafecino, votaron a favor.

El bloque de Evolución, que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo, se partió y aportó cuatro diputados claves para el quorum: Emiliano Yacobitti, Marcela Antola; Gabriela Brower y Danya Tavela. Pese a que se sentaron en sus bancas antes del arranque de la sesión el bloque se alineó con el resto de Juntos por el Cambio y votó en contra del proyecto de Massa. Su posición ambivalente generó no poco malestar entre sus socios. Desde Evolución justificaron que el quorum ya estaba garantizado antes del arranque de la sesión, argumento que no convenció puertas adentro del bloque.



El resto de la bancada que se referencia en la candidata presidencial Patricia Bullrich no aportó para el quorum en el recinto, como tampoco lo hicieron los cordobeses que responden a Schiaretti. Los legisladores de JxC argumentan que la iniciativa, a la que califican de “electoralista” e irresponsable”, profundizará el rojo fiscal (según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley sería de 0,83% del PBI) y que, al no ser compensado con una reducción del gasto, terminará siendo financiado con más emisión. Por lo tanto, advirtieron, esta iniciativa alentará la inflación, “que terminará siendo pagada por los sectores más pobres de la población”, alertaron.

En cambio, Milei anticipó temprano que votaría por el proyecto de Massa. “Voy a a votar que siempre se bajen los impuestos. No me importa ningún cálculo político. Que digan lo que quieran, pero los impuestos hay que bajarlos”, había dicho el candidato presidencial en una presentación ante empresarios que realizó en el Club del Petróleo.

Pocas horas después, sentado en el recinto, Milei confirmó su postura y embistió contra los diputados de Juntos por el Cambio. “Es un delirio descomunal tratar al salario como ganancia; es inmundo y por ende tiene que ser eliminado”, enfatizó.

“Me llama la atención el planteo de la oposición amarilla -continuó-. Los veo tan preocupados porque en los diarios no los muestren votando algo con el kirchnerismo, pero le aprobaron el Presupuesto con déficit fiscal, que es inmoral y les han avalado la locura del Fondo Monetario Internacional, o han hecho leyes ustedes mismos, como la Ley de Góndolas o la Ley de Alquileres, que son ataques directo al derecho de propiedad”.



Desde Juntos por el Cambio no se privaron de dedicarle fuertes críticas al libertario y denunciaron un pacto con Massa.

“Esta sesión está confirmando un pacto político entre Javier Milei y Sergio Massa”, lanzó Martín Tetaz. “Este pacto va a pavimentar el camino hacia la hiperinflación en Argentina”, remató.

Por su parte, el diputado Juan Manuel López advirtió que Milei “necesita provocar una hiperinflación” para llevar adelante “el plan fantasioso de la dolarización” que impulsa. “Entonces tiene que saber la sociedad que el objetivo de algunos es, deliberadamente, la hiperinflación. Por eso dan quórum, por eso votan a favor”, asestó.

El proyecto enviado por Massa tiene como objetivo gravar los ingresos que superen un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles “conforme el monto que esté vigente al 1° de octubre de 2023″. Según estimó el Ministerio de Economía, esto equivaldría a $1.770.000. Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27% y el 35%, porcentaje que se va a aplicar sobre el excedente de los 180 salarios mínimos, vitales y móviles.

De aprobarse, solo 88.000 contribuyentes quedarían sujetos al impuesto, “lo que representa menos del uno por ciento (1%) del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones”, afirma el texto. La propuesta también detalla cambios en varios artículos de la ley vigente, incluyendo excepciones para ciertos cargos públicos y directivos de empresas, así como nuevas escalas de tributación basadas en salarios mínimos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, defendió la iniciativa y le reprochó a Juntos por el Cambio que no apoye esta rebaja en Ganancias. “No podemos olvidarnos que fue promesa y eje de campaña de gobiernos anteriores, promesa que no solo no se concretó sino que (durante la gestión de Mauricio Macri) se elevó la cantidad de trabajadores alcanzado por el impuesto -enfatizó Heller-. En 2015 el 10% de los trabajadores asalariados pagaba el impuesto; en 2019, 2,5 millones de asalariados quedaron alcanzados.”

“Hemos escuchado en el debate que esta era una medida electoralista. ¿Qué quiere decir medida electoralista? ¿Que es buena para la gente? En buena hora. Se trata de eso, ¿no?”, acicateó.

Desde Juntos por el Cambio, Alejandro Cacace le respondió a Heller. “Es de una absoluta irresponsabilidad que, sobre la finalización de este gobierno, se avance en una reforma tributaria que impactará en el próximo y profundizará el déficit fiscal en la Argentina. Es electoralista porque en cuatro años de gobierno nunca presentaron una reforma tributaria sobre este impuesto, por el contrario aumentaron 20 impuestos e incrementaron la presión fiscal y luego, tras perder las elecciones, proponen una reforma fiscal que se aplicará para el próximo gobierno cuando ya no estén. Entonces dígame si esto no es electoralista, irresponsable y antidemocrático, porque fija la política fiscal para el gobierno que viene”, enfatizó.

Myriam Bregman, diputada la izquierda y candidata presidencial, cuestionó a Juntos por el Cambio por no apoyar la iniciativa, pero aprovechó también para criticar a Milei y asociarlo con el menemismo. “Siempre sostuvimos que el salario no es ganancia, pero no solo en este recinto; también hemos estado en la calle, en los sindicatos, en los gremios, con los mismos principios con los mismos valores y con la misma coherencia”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Graciela Camaño, del interbloque Federal, defendió con argumentos jurídicos el proyecto. “El concepto de remuneración que, si bien reviste un carácter oneroso, supone un ingreso que es fruto del esfuerzo del trabajo a favor de otra persona. No es una ganancia”, enfatizó la legisladora, quien señaló que el salario está protegido legalmente en todas sus instancias. El salario nunca debió estar en ninguna cuarta categoría, esa es la virtud que tiene este proyecto”, sostuvo.

La Nación