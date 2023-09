Lorenzetti: “La grieta es entre la sociedad y las instituciones”

El juez supremo disertó este jueves en el seminario internacional “El sistema de justicia frente a los desafíos de la narcocriminalidad” que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el encuentro académico expusieron, además de Lorenzetti, Juan Bautista Mahiques —Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— y Giovanni Melillo —Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia—. Durante la jornada, también disertaron otros expertos internacionales y funcionarios de distintas agencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que participan de manera proactiva en la lucha contra las bandas narcocriminales que actúan en el territorio porteño.

El seminario fue auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo del Ministerio de Justicia de la República de Italia, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la apertura de la jornada, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que este tipo de iniciativas muestra que “hay personas en este país que piensan más allá del trabajo cotidiano y tienen vocación institucional”. Ricardo Lorenzetti recordó que hace unos años, cuando apenas había ingresado al máximo tribunal, viajó al norte del país donde los jueces federales de Tucumán, Salta y Jujuy le contaron que empezaba a existir un problema de narcotráfico focalizado en esa zona. A su regreso, tras reunirse con sus colegas en la Corte Suprema, planteó el problema y en el año 2006 dictaron el fallo “Arriola”, en el cual incluyeron una exhortación al Estado Nacional para desarrollar una política de Estado en materia de narcotráfico. Tenía dos aspectos, uno la función del Poder Judicial, y el otro, la prevención social, educativa, que necesita el tratamiento de ese tema.

Lorenzetti advirtió que desde esa época hasta ahora no sólo no hubo una política de Estado sino que también el tema creció en casi todo el país. “Ya no es una zona específica sino que tenemos problemas en todo el país y esos problemas no sólo crecieron sino que llegaron a contaminar algunas partes del Estado”, dijo el juez.

Asimismo, Lorenzetti mencionó que en el Poder Judicial ha dado muestras de la autodepuración. “Lo digo porque es importante que sepan ustedes y todos los que nos escuchan, que el Poder Judicial ha sancionado a dos jueces y los ha condenado, en distintas zonas del país, cosas que a lo mejor no hacen otros poderes del Estado”, señaló el ministro de la Corte.

Además, el ministro del máximo tribunal recordó que el año pasado en Rosario numerosos integrantes del Poder Judicial abogaron por la creación de una agencia de seguridad independiente y especializada en narcocriminalidad donde trabajen coordinadamente todos los poderes del Estado Federal. “Se necesita una especialización de políticas de Estado para combatir el crecimiento de la narcocriminalidad”, remarcó.

En ese sentido, Lorenzetti afirmó que “hay una falta de coordinación del Estado y es lo que más me preocupa. Argentina tiene un grave problema de diseño institucional”. El magistrado agregó que la narcocriminalidad fue creciendo en todo el país y explicó que se la debe abordar desde varios frentes, uno de ellos es trabajando sobre la prevención en donde se necesita recabar información sobre cómo las organizaciones criminales realizan el lavado de dinero, las actividades en la Aduana y señaló que es prioritario el uso de la informática y tecnología en las investigaciones. “Hace unos años, la Corte recibió el área de escuchas y propusimos expandir esas investigaciones que contienen sólo audios, a un área que contengan otro tipo de investigaciones tecnológicas pero que todavía no está disponible”, indicó el magistrado.

Luego expuso el Fiscal General de la Ciudad, quien alertó que el país está en una coyuntura difícil, en la que las instituciones deben extremar los esfuerzos para implementar nuevas políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia. En esa línea, Juan Bautista Mahiques dijo que la sociedad reclama soluciones a problemas evidentes que perjudican seriamente su vida cotidiana y aclaró que “el narcomenudeo no es una materia desglosada del narcotráfico: sus efectos son extremadamente dañinos en centros urbanos y barrios más pobres del país”.

Mahiques indicó que es necesario mejorar la coordinación entre la jurisdicción federal y las jurisdicciones provinciales. En ese sentido, señaló que es imperativo que los fiscales de ambos fueros compartan la información de la que disponen, y que se dividan el trabajo a partir de consideraciones de política criminal. “Para eso, por ejemplo, entendemos vital promover el empleo de los equipos conjuntos de investigación, una herramienta que hemos utilizado con excelentes resultados en varias investigaciones realizadas en los últimos meses por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE)”.

El siguiente expositor fue Giovanni Melillo —Fiscal Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República de Italia—, quien destacó que se debe tomar conciencia de que el narcotráfico es el desafío más serio y amenaza a las democracias. “Existen las macromafias que son sistemas crimininales complejos, en los que las redes de cada país obran de forma coordinada y desafían la soberanía de los Estados. A veces vacían de poder a los países y hasta pueden derrotar las democracias”, advirtió Melillo. Y agregó, “las macromafias usan las nuevas tecnologías para lavar el dinero y se convierten en consorcios económicos que les permite a las redes criminales tener grandes cantidades de dinero, que además apoyan el terrorismo”.

El fiscal italiano advirtió que la Argentina es una de las principales vías de tránsito de estupefacientes a Europa Central y Asia, y al mismo tiempo un lugar muy importante, por su tradición democrática, el prestigio de sus instituciones y la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Melillo resaltó que no hay modo de luchar contra el narcotráfico de manera eficaz fuera del marco del Estado de derecho. En ese sentido, señaló que los Ministerios Públicos Fiscales deben ser los garantes de las investigaciones y destacó la importancia de contar con una policía judicial.

“Hoy la cooperación debe ser moderna, no limitada, hay que compartir información no sólo entre estados europeos, sino también a escala internacional”, dijo el Fiscal Antimafia y añadió que “la Argentina es un socio muy importante y existe la cooperación ya que se puede hacer una gestión compartida de las investigaciones y también de los procesos judiciales. Es clave que se puedan realizar operativos simultáneos en distintos países en tiempo real”.

