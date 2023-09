Pallarols, renombrado orfebre, contó que Milei le pidió un bastón presidencial "con melenita"

El taller museo de Juan Carlos Pallarols, el artesano de ascendencia catalana encargado de realizar en plata los bastones presidenciales, impacta visualmente por su decoración: cargada de objetos de valor histórico y piezas de orfebrería. En una de las cenas que suele organizar contó que fue contactado por Javier Milei, candidato a presidente de la Nación, quien le hizo un particular pedido.

“Todos los bastones son iguales, solo cambia el largo porque depende de la altura del presidente”, aclara el orfebre mientras muestra a un grupo de periodistas el prototipo que siempre conserva y que es el que aprobaron para confeccionar el primer bastón de la apertura democrática de 1983, el que usó el doctor Raúl Alfonsín.

Pallarols señaló que nunca se negó a la tarea porque “respeto la voluntad del pueblo”, aclaró y contó el particular pedido que recibió en tiempo de elecciones.

“Milei me llamó para preguntarme si yo le haría un bastón con la melenita”. Respetuoso del proceso electoral, y al no estar definido aún quién será el presidente, no dijo si lo haría o no. Pero sí aclaró que será un tema a conversar con quien resulte elegido. Y cerró su comentario con un remate contundente: “Si lo vota el pueblo argentino…”

El orfebre Juan Carlos Pallarols contó el pedido que le hizo Javier Milei en caso de llegar a la presidencia



👉 https://t.co/Y6xytlnGo9 pic.twitter.com/icn5ZMqWzw — LA NACION (@LANACION) September 1, 2023

Uno de sus mejores clientes es Carlos Maslatón, el abogado y analista financiero que perteneció al partido liderado por Javier Milei, La Libertad Avanza. “Hace 2 años me dijo ‘invitálo a comer a Milei así te cuenta qué es lo que está haciendo’. Lo llamo, le pregunto y me dice: ‘sí, pero hablá con mi hermana y arreglá con ella’. Al llamarla para definir el día y otros detalles de la cena, la respuesta de Karina dejó sin efecto la invitación: ‘Está bien pero te voy a dar un numerito para que me deposites 2 mil dólares’”, concluye el relato Juan Carlos.

Cabe destacar que el bastón presidencial se hace para cada presidente. Una vez terminado el mandato, cada Jefe de Estado se lo lleva consigo. El único bastón de mando que no sigue esta tradición es el del gobierno de Santa Fe, allí se entrega en cada nueva elección el bastón original y se le otorga a la autoridad saliente otro, también como el presidencial, hecho por Pallarols.

La Nación.