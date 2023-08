Buenos Aires: doloroso mensaje de la mujer del hombre asesinado de una puñalada

La mujer de Mariano Barbieri, el ingeniero civil de 42 años que fue asesinado anoche de una puñalada durante un supuesto intento de robo en el barrio porteño de Palermo, escribió esta mañana un sentido mensaje en las redes sociales para recordar y despedir a su pareja. Se trata de un breve texto escrito en el último posteo que la víctima hizo en Instagram: una foto en la la que aparece el hombre junto a su bebé recién nacido.

“Mi amor, papá de mi bebé, te amo hasta el último de mis días, por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo siempre sabrá q su papá era un loco que vivió la vida a pleno!”, dijo la mujer.

A pesar del dolor, el hombre llegó a contarle a los agentes que momentos antes una persona le había robado el teléfono celular y luego lo hirió con un cuchillo. “Te amo Mariano SOS fuiste y serás el amor de mi vida, mi hijito es la luz de mis ojos, dame fuerza mi cielo! Espérame allá en muchísimo tiempo pero nos vamos a reencontrar. Te amo!”, concluyó la esposa de la víctima.

Los empleados de la heladería indicaron que el hombre ingresó herido desde la calle para pedir ayuda. Las imágenes de una cámara de seguridad instalada en el interior de la heladería muestran el momento en el que la víctima ingresó al comercio, se acercó al mostrador y se desplomó sobre el piso con evidentes signos de dolor. Sorprendido por lo que estaba ocurriendo, un cliente trató de asistirlo y uno de los cuatro empleados que se encontraban de turno se encargó de llamar al 911 para dar aviso de la situación.

Con un cordón sanitario realizado por móviles de la Policía de la Ciudad, una ambulancia del SAME trasladó al damnificado al hospital Fernández, donde finalmente falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras era sometido a una intervención quirúrgica por una herida cortante en el tórax.

Marcelo, encargado de un hotel de la zona, fue testigo de los hechos. “Yo entré a trabajar acá, vi un chico que gritaba, pedía ayuda, no lo relacioné con un asalto”, dijo. Y desarrolló: “Cuando entra a la heladería, veo que evidentemente lo habían apuñalado y ahí el encargado llamó enseguida al 911″. “Llegó a decir su nombre, Mariano, y su Instagram. Estaba consciente. No me quiero morir decía”, relató.

“Nosotros recibimos el llamado alrededor de las 22:55. Nos dijeron que había un hombre herido, a los pocos minutos accedió la ambulancia con base en Ecoparque y se encontró con una persona con una herida en tórax, con sangre. Cuando empiezan a compensarlo, entra en paro. Lo empiezan a masajear, emitimos una alerta y se avisó al Fernández para que lo reciba”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

“Se lo siguió masajeando durante el traslado, después los médicos me explicaron que el puntazo entró en la aurícula, lo que le provocó en una hemorragia en dos tiempos. El pericardio se llena de sangre, que es lo que pasó. Recibió un solo puntazo. En el Fernández se trabajó muchísimo, casi una hora, pero lamentablemente fue una herida mortal, con muy pocas chances de salvarlo. Se hizo todo rapidísimo, en no más de 8 minutos”, agregó.

Mientras se intentan determinar los detalles del robo que sufrió la víctima, la jueza de turno, Yamil Bernan, quedó a cargo de una causa por homicidio en ocasión de robo. Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.

Con información de Infobae