Escuela Doctor Augusto Raúl Cortázar: por un escape de gas los alumnos no pueden volver a clases

La escuela N 4036 Dr. Augusto Raúl Cortázar, tuvo que cerrar sus puertas debido a una fuga de gas. Además, de no tener agua desde el jueves de la semana pasada por tener el "tanque roto".

La presidenta de la cooperadora de la escuela, Leticia Volker dijo que "desde el día viernes empezamos a tener problemas con el agua y ahora se suma el tema del gas. Por eso decidimos que no haya clases porque al no tener agua no pueden venir".

“Lo que más nos preocupa es la pérdida de gas, no vinieron a supervisarla, al frente de la cocina tenemos tres grados”, dijo Volker.

En la escuela, hay diferentes niveles y tiene en total 600 alumnos. Según la versión oficial el escape de gas proviene de la cocina de la escuela.

Además, agregó que hay chicos que van a comer a la escuela que son de muy bajos recursos y hace dos días que no están comiendo", dijo la madre y presidenta de la cooperadora.

El edificio escolar ganador de prestigiosos premios a nivel nacional, cuenta con dos museos temáticos uno sobre Malvinas y otro sobre Pueblos Originarios. El año pasado fue elegido por la Academia Belgraniana para recibir la bandera que flameó durante 30 días en el Mausoleo de Belgrano en Buenos Aires.

Además, autoridades de la escuela agregaron que deben “suplir un Estado muy ausente” y que “deben realizar las reparaciones del establecimiento ellos mismos”.

“Los docentes que estamos a cargo de la escuela hacemos de todo para poder sacra adelante la escuela. También tenemos un comedor donde recibimos $194 por chico para darles dos comidas diarias. Si a este colegio lo tienen así de desprotegido, no quiero imaginarme como estarán otras escuelas más pequeñas”, concluyó Volker.