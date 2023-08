Elizalde: “No imagino dar la espalda a Brasil y China, a Argentina le falta mucho para poder elegir sus clientes”

En Hablemos de Política, el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Joaquín Elizalde, brindó la mirada del sector respecto a las propuestas de los candidatos a presidente de cara a las elecciones generales de octubre.

“Los tres principales candidatos que quedaron, por lo menos es lo que dicen, todos tienen una idea muy similar en cuanto a quita de retenciones, unificación del tipo de cambio, sacar el cepo. El cepo es algo que nos perjudica obviamente a los productores en primera mano, pero a todos los argentinos, el cepo y las retenciones repercute en actividad económica, la verdad que son dos factores, dos cosas muy malas”, manifestó.

Consultado sobre el proyecto de dolarización que expuso el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, Elizalde expresó que son “cautos” ya que existe certeza de cómo se podría llevar a cabo y consideró que “no se puede dolarizar por cómo ésta Argentina hoy”.

“El sector agropecuario en primera mano es una cuestión de precios relativos de todos los productos o precios de los productos, o sea si tenés un buen precio y tenés los costos acordes, seguís como cualquier actividad económica, así que es cuestión de ver cómo se da. No se puede dolarizar como está Argentina hoy, necesita arreglar sus cuentas fiscales, me parece que primero necesita ordenar y después podemos llegar a hablar de dolarización, pero no en el corto plazo”, expresó.

En este sentido, Elizalde insistió en que el precio del dólar “sigue estando atrasado” y aseguró que “el impacto todavía lo sufrimos todos como argentinos más allá de productores agropecuarios”.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Joaquín Elizalde también se refirió a las exportaciones en referencia a las declaraciones de Milei sobre cerrar el vínculo con China y Brasil.

“China se ha convertido en los últimos años un jugador muy importante a nivel global, es muy importante, yo no creo en dejar de comercializar con China y Brasil. Brasil, la verdad que el argentino está acostumbrado a menospreciarlo, pero Brasil es una potencia mundial, es muy grande. La verdad que no me imagino dándole la espalda a Brasil porque no sería una buena jugada, y menos con China. Creo que a Argentina le falta mucho todavía para poder elegir sus clientes o sus compradores”, manifestó recordando que desde Salta se exporta a nivel internacional producciones de poroto, mucha carne, soja y maíz.