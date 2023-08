Álvarez: “El resultado puso patas para arriba a los candidatos”

En Hablemos de Política, el exconcejal capitalino analizó los resultados de las PASO del domingo y aseguró que “había un zumbido por lo bajo” que indicaba lo que podía llegar a suceder. “Con 50% de pobres, no nos podemos hacer los tontos”, aseguró.

En las últimas horas, analistas y dirigentes políticos han intentado echar luz sobre qué motivó la gran cantidad de votos recogidos por el ultraderechista Javier Milei en las Primarias del domingo último.

“La democracia ha permitido que ocurra esto, aunque no nos guste; a muchos no nos gusta”, aseguró César Álvarez – exconcejal de la Capital – como un primer análisis de los resultados de las PASO del domingo pasado, y continuó: “Había un zumbido por abajo que indicaba que lo que venía no era una síntesis tranquila. El resultado puso patas para arriba a mucha gente, sobre todo a los candidatos”.

Para Álvarez, son varios los factores que influyen en la actual crisis política que atraviesan los partidos tradicionales y que, en definitiva, redundaron en resultados que no eran los que esperaban; justamente, la desintegración de estos espacios es una de las aristas del problema.

“Muchos años atrás, cuando recién aparecieron las PASO, yo dije que era contra los partidos políticos. El partido tiene que tener la posibilidad de la militancia de quienes se adhieren a sus propósitos y decidir candidatos por medio de asambleas”, consideró el dirigente, y advirtió que hoy la realidad es otra.

En este sentido, advirtió – por ejemplo – que el peronismo en Salta se jacta de tener 130.000 afiliados, pero que, a la hora del voto, esos números no se ven reflejados.

“La destrucción de los partidos es parte del problema. Creo que debemos esgrimir alguna suerte de volver a esta práctica porque tranquiliza a la ciudadanía, fortalece la democracia”, indicó Álvarez, y arremetió: “Pero tampoco podemos hacernos los tontos con un 50% de pobres, muchos somos culpables”.

Otra de las aristas – continuó el dirigente – es el federalismo, al que definió como “más una práctica ficticia que real”, ya que no es lo mismo el Estado en Buenos Aires que el Estado en el resto del país.

“Cuando el flash llega (a través de una idea, de un personaje, de un cuento, de un sueño) no lo para nadie. La sociología de masas no es previsible. Los últimos acontecimientos de Buenos Aires relacionados al delito y al peligro, creo que potenciaron lo que ha pasado el domingo. Sinceramente”, finalizó.