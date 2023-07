Rossi: "Bullrich no sabe un pepino de economía"

El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, afirmó que la postulante presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich "no sabe un pepino de Economía" y remarcó que "el pueblo argentino toma nota" de las cosas que se dicen en la campaña electoral para definir su voto.

"Bullrich no sabe un pepino de Economía y entonces apela a lugares que alguna vez escuchó: alguna vez debe haber escuchado ´Blindaje´ y entonces dijo ´con eso me blindo en dólares para salir del cepo´", sostuvo el jefe de Gabinete respecto a los dichos de la referente del PRO.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, el referente oficialista criticó a la ex ministra de Seguridad: "Cuando uno ve el spot o ese cántico, no puede dejar de recordarse que Bullrich fue la única dirigente de importancia que no condenó el atentado a Cristina".

"Estamos en un escenario de que esa frase de ´todo o nada´ incluye exterminación a su adversario político", manifestó el santafesino.

Y agregó: "El pueblo argentino toma nota de cada uno de estos hechos y va a indicar un camino distinto, de paz, de concordia, de respeto por el otro".

Respecto a la situación actual del país, Rossi señaló que "la Argentina hoy no tiene una crisis económica tradicional, sino una crisis en la balanza de pago".

Finalmente, el compañero de fórmula del precandidato presidencial Sergio Massa afirmó que "son importantes las primarias, es importante pedirle a los argentinos que vayan a votar".

"En las elecciones provinciales ha habido niveles de ausencia mayores a los habituales. No está mal que todos los candidatos asuman el compromiso de invitar a los argentinos a comprometerse. Yo creo que vamos a tener unas PASO con niveles de participación mayores a lo que hubo en las provinciales", concluyó.

Con información de Noticias Argentinas