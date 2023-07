Jugadora de la selección apuntada de anti-Messi"

La derrota de Argentina en su debut en el Mundial Femenil que se disputa en Australia y Nueva Zelanda no fue el único dolor de cabeza que ha sufrido la delantera de la Albiceleste, Yamila Rodríguez.

La jugadora ha suplicado mediante un mensaje en una de sus cuentas personales que se acaben las críticas que recibe a través de las redes sociales por tener tatuado en uno de sus muslos a Cristiano Ronaldo, al que tiene como inspirador e ídolo deportivo. Algo que no es nada nuevo en la vida de esta jugadora, pero ahora es cuando en el mundo internet generó que varias personas la tilden de "anti Messi".

La delantera, que pertenece a Palmeiras tuvo que hacer una publicación personal para aclarar su punto de vista después de los mensajes agresivos después de que se hayan viralizaron unas imágenes de su tatuaje de CR7 en la pierna izquierda, en la que también tiene otro con la cara de Diego Armando Maradona.

Su mensaje

"Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país). "No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi. A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele"., fue su publicación.