Colapinto, tras la qualy del GP de Mónaco: “No le termino de agarrar la mano”

Franco Colapinto no está teniendo un buen fin de semana en el Gran Premio de Mónaco. Las prácticas del viernes tuvieron malos resultados, el sábado inició siendo investigado y terminó vigésimo en la clasificación, más allá de haber partido desde el 18° lugar. Tras finalizar la segunda jornada, el piloto de Alpine manifestó su tristeza respecto a su rendimiento en el Principado.

“Hoy di un saltito pero seguía estando lejos con la goma blanda. No le termino de agarrar la mano, hay que entender un poco más al auto. Si seguía haciendo vueltas hubiera mejorado más todavía, porque me fui acercando a Gasly con el mediano. Pero el auto no se siente bien y no da mucha confianza”, lanzó el argentino en conversación con ESPN y Fox Sports en zona mixta. Lo cierto es que nunca logró mejorar sus tiempos al cambiar neumáticos y añadió que con los medianos el monoplaza “no tracciona y se siente rígido”.

En la misma sintonía, el pilarense manifestó la necesidad de mejorar rápidamente: “Creo que los dos estamos complicados. Hay que ver qué podemos mejorar y trabajar, pero creo que no está siendo nuestro circuito ni nuestro fin de semana”.

Al margen de haber finalizado 20°, Colapinto largará dos posiciones arriba ya que aprovechará las sanciones impuestas a Oliver Bearman de Haas y Lance Stroll de Aston Martin. De la misma manera, Gasly saltó del puesto 18° al 17° de cara a la carrera del domingo.

Lando Norris se quedó con la Pole en el GP de Mónaco

El piloto de McLaren se quedó con la pole tras marcar un tiempo de 1m09s954. De esta manera largará desde la fila uno en la carrera del domingo por primera vez en el Principado y será secundado por Charles Leclerc (1m10s063) y su compañero Oscar Piastri (1m10s129), como tercero. La primera victoria de la semana se la quedó en los últimos segundos de la Q3, amargando así a Ferrari.

Con información de 442