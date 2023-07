Incendios: Intenso trabajo de Bomberos de la Policía

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, realizó intensos operativos por incendios forestales y estructurales en puntos de la provincia como Capital, Valle de Lerma, Tartagal y Orán.

En las últimas dos semanas se registraron 15 intervenciones por distintos incendios informó el jefe del departamento Bomberos de la Policía, Sandro Santos, al resaltar que la mayoría de los focos ígneos en la provincia se originaron por negligencia humana.

Puntualizó que se trabajó en incendios de pastizales en zonas de Capital, Valle de Lerma, Tartagal y Orán, intervenciones que se realizaron en conjunto con cuarteles de Bomberos Voluntarios de las jurisdicciones y áreas de Defensa Civil.

En ese sentido, recomendó a la ciudadanía no prender fuego, ni fogatas en descampados ni en viviendas, no quemar residuos, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos, entre otros puntos. Indicó que son acciones que con las condiciones climáticas vigentes de sequía, baja humedad y vientos contribuyen a la conformación de focos ígneos.

Santos informó además que se registraron intervenciones por incendios estructurales en viviendas en distintos puntos de la provincia. En su mayoría originados por fallas eléctricas por lo que recomendó a las familias a realizar las instalaciones eléctricas o la revisación de las mismas por profesionales matriculados, evitar sobrecargar los toma corrientes y el uso de velas, entre otros.

Ante la detección de focos ígneos la ciudadanía puede reportarlos al Sistema de Emergencias 911.