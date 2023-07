Intendentes solicitaron ayuda a la Provincia para pagar el bono de $60.000

En Hablemos de Política, Daniel Moreno - intendente de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes – informó que desde la institución elevaron una nota al Ministro de Economía solicitándole ayuda financiera para afrontar el compromiso salarial. “El 80% de los Municipios no puede pagar el bono”, indicó.

La Provincia anunció el pago de un bono de $60.000 para la Administración Pública, a pagarse en dos cuotas iguales con los sueldos de julio y agosto, no obstante, tras el anuncio, los Intendentes salteños advirtieron que el pago de dicho bono complicaría sus finanzas.

Así las cosas, ante estas declaraciones y con la fecha de pago cercana, los trabajadores municipales de casi la totalidad de los municipios iniciaron una serie de asambleas para evaluar las medidas a tomar si el bono se hace efectivo.

“Hoy estuve con la gente de ATE y de UPCN, y les dije les informé que presentamos una nota desde el Foro a la Provincia. Esperamos la respuesta entre el lunes y martes y creemos que de allí saldrá una solución”, explicó – en Aries – Daniel Moreno, intendente de Vaqueros y presidente del Foro de Intendentes de la provincia de Salta.

Aseguró, en este sentido que el 80% de los municipios no tienen condiciones de pagar dicho bono.

“No tenemos ese dinero. De hecho, hoy hablando con una delegada de ATE me decía que no querían que el pago fuese en cuotas, pero el problema es que – directamente- no tenemos el plata para pagarlo”, apuntó.

En tanto, el jefe comunal indicó que los municipios vienen pagando los acuerdos paritarios poniéndose a la par de la Provincia, pero que no saben cómo afrontar el compromiso del bono.

“Le pedimos ayuda a la Provincia, esa fue la intención de esa carta; estamos esperando la respuesta”, expresó.

Respaldo a la candidatura de Massa

En el plano electoral nacional, Moreno dejó en claro que el Foro de Intendentes, si bien no existe un pronunciamiento oficial, ve con buenos ojos la candidatura de Sergio Massa para la presidencia.

“Había una crisis a nivel nacional, no se articulaba bien entre el mismo peronismo, y surgió Sergio Massa articulando con todas las partes y ahí los mercados se tranquilizaron”, analizó el intendente de Vaqueros, y continuó: “Obviamente, la economía no está como nos gustaría, pero creo que mejoró bastante. Eso hace a la credibilidad de Massa”.

Para Moreno, más allá de tranquilizar a los mercados, el acierto del Ministro de Economía de la Nación fue lograr la unidad del espacio gobernante y darle pelea al proceso inflacionario, acciones que - dijo – no son fáciles.

“Conversando, algunos me dicen que Larreta puede llegar a ser presidente, pero tenemos la experiencia de Macri ya. Hay que tener en cuenta que manejar la ciudad que más impuestos cobra debe ser fácil, en cambio, manejar la economía de un país es más complicado”, consideró Moreno.

En contrapartida, indicó, “Massa tiene la posibilidad de manejar el país mejor que cualquier otro candidato”.

“Creo que para Salta es una buena opción. Él sabe dónde estamos. El porteño dice que la Argentina termina en la avenida General Paz; yo soy un convencido de que Massa puede ser presidente, actualmente nos ayuda a todos los intendentes y hoy no hay municipios que no tengan obras de Nación”, finalizó el Presidente del Foro de Intendentes.