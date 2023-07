Autorizaron en Salta una plataforma de apuestas on line, pero sigue siendo presencial

Se trata de www.betwarrior.bet.ar, la plataforma de apuestas deportivas de las diferentes competiciones futbolísticas desde el Federal A, la Superliga y otros deportes.

Al respecto, la responsable del área de Juegos Lotéricos del Ente Regulador de Juegos de Azar, Luciana Cornejo, en Aries brindó algunos detalles, aclarando que no se trata de una apuesta on line, prohibida en la provincia de Salta, pero advirtiendo que es una realidad que existe y por ende se debe avanzar en su regularización.

“No estamos hablando que sea juego on line porque para acceder a esta nueva modalidad de juego si bien el ingreso es por una página web, pero no necesita registro -se puede hacer desde el celular o la computadora- se hace la apuesta y después hay que ir al punto de venta o al agenciero para que valide la apuesta y te de un ticket”, expresó.

La apuesta puede ser simple o combinada con hasta nueve eventos.

Cornejo explicó que una vez realizada la apuesta en la página web, se genera un código QR para lo cual se debe hacer captura de pantalla, sacar una foto o si es posible imprimirlo. Luego en la agencia amiga debe acercarse para validar la jugada por lo cual le entregará un ticket al portador que servirá de comprobante para luego reclamar el premio.

La abogada Cornejo aclaró que si bien en la provincia están prohibidas las apuestas on line, hay que avanzar en su regularización porque es una realidad que existe.

“Es necesario irnos modernizando e ir incorporando esta nueva modalidad de juego por los juegos existentes que por lo general tienen un público cautivo que no se renueva y es necesario ir renovando”, insistió.

En este sentido, consultada si cuánto tiempo más puede demorar que se avance en la regularización, la encargada del Área de Juegos Lotéricos de EnReJA, dijo que es importante que se encamine haciendo foco en la recaudación y el destino de la misma.

En otro punto, la doctora Cornejo advirtió para seguridad de los apostantes, se debe tomar la prevención de que el sitio web tenga el “bet.ar” porque hace a la legalidad de la plataforma y garantiza entre otras cosas el control de proporcionalidad entre lo apostado y lo ganado como así también a sectores vulnerables como los menores de edad y las personas con ludopatía (trastorno adictivo al juego).

Por último, Luciana Cornejo remarcó en alusión a la reticencia de los agencieros que “el futuro es imparable y no tenemos que tener miedo porque no se va a desnivelar el mercado, existe y no se desniveló”, agregando que “es una realidad, entonces hay que regularla”, cerró.