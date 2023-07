Nocturnidad: "Hay ordenanzas que dicen que una mujer no puede entrar sin un hombre a un boliche"

Por Aries, la concejal Agustina Álvarez Eichele aseveró que actualmente las normativas vigentes son desde mediados de los años 80 y que deben actualizarse a los tiempos actuales.

“Hay ordenanzas que dicen que una mujer no puede entrar a un boliche o bar sin la compañía de un hombre o que no puede haber personas en más de tres metros cuadrados, no es necesario que ocurra una tragedia y se muera la mitad de la gente” expresó.

Por otro lado, manifestó que hace unas semanas se desarrolló un plenario donde se expusieron los diferentes puntos de vistas de los sectores involucrados y que el proyecto está encaminado.

“Se va camino a un acuerdo, no hay dudas de que debe salir” finalizó.