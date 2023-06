“Para ganar hay que apostar”: el guiño de Cristina Kirchner a Sergio Massa

Dos días después del cierre de listas para las elecciones 2023, en las que Unión por la Patria oficializó a Sergio Massa como precandidato a presidente, y este lunes encabezó junto a la vicepresidenta, Cristina Fernádez, el acto por la recuperación del avión que se utilizó en los “vuelos de la muerte” de la ESMA, realizado en Aeroparque, del que también participaron Abuelas de Plaza de Mayo, el ministro del Interior -estuvo en primera fila- y otros miembros del Ejecutivo, como Tristán Bauer, el propio Rossi y Carlos Zannini, entre otros.

Al comienzo de su discurso, la Vicepresidenta le realizó un chiste al ex intendente de Tigre relacionado a las posibles fechas que se evaluaron para traer el avión y, en ese contexto, expresó: "Si hay demasiada voluntad puede devenir en voluntarismo. Está bien apostar, porque para ganar hay que apostar siempre". Sumado a esto, se refirió al pedido de una ley de negacionismo, indicando que "Argentina no la necesitó hasta el 2015 porque no había argentino que negara lo que había pasado".

Seguidamente se refirió directamente al cierre de listas, ante lo que indicó: "Mucha sorpresa, ¿no?". También se refirió a los resultados de las elecciones del 2021, a lo que consideró "la derrota parlamentaria más importante de la democracia del peronismo".

"Tenemos un problema de necedad, de no advertir lo que pasa en el país y lo que el país necesita. Por eso advertí que era necesaria una lista de unidad", continuó y criticó al presidente, a quien acusó de "embanderarse de hacer PASO". En sintonía con la importancia de la unidad, la vicepresidenta contó que "quince gobernadores argentinos, todos de nuestro espacio político, habían pedido una lista de unidad", a lo que luego se sumaron "los intendentes de la provincia de Buenos Aires".

Sumado a esto, criticó a Victoria Tolosa Paz y a Daniel Scioli por presentar sus precandidaturas: "Hasta el pasado día viernes, 24 horas antes del cierre de lista, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil con todo el derecho del mundo, estoy hablando de las consecuencias de esto, para presidente".

Asimismo, detalló que "algunos le sugerían que le hablara a Daniel Scioli". "Ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie ni para subir ni para bajar. Respeto profundamente las decisiones de cada persona. No se puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere o ir a un lugar que no quiere. Es la responsabilidad de cada dirigente", afirmó.

Al respecto, previo al cierre de listas, la vicepresidenta contó que le había dicho a Massa que podía ser candidato "si hay una lista de unidad, apoyada por gobernadores, intendentes". Sin embargo, le había aclarado que "si hay PASO, nuestra fuerza va a ir con candidato propio. Va a ir con Wado de Pedro que era nuestro candidato si hubiera habido PASO".

Sobre la precandidatura de Eduardo "Wado" de Pedro, la exmandataria elogió al ministro del Interior, quien consideró que "viene de la tragedia de la Argentina". "Salió a la calle para que le dijeran dónde estaban sus padres y, más tarde, para castigar a los que los habían desaparecido. Esa es la historia de Wado", indicó la vicepresidenta. "Quiero rescatar porque sus valores, su convicción, su pertenencia a un proyecto colectivo que va a donde le sirve al proyecto, es de muy pocos. Poquisitimos, les diría", agregó.