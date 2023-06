Bernardo Solá se perfila como precandidato a diputado por JxC en Salta

En Hablemos de Política, el dirigente radical informó sus intenciones de participar en la interna de Juntos por el Cambio en la provincia y para ello, explicó, se unió a otros dirigentes y militantes de la UCR local para formar ‘Cambio Radical’. “Al radicalismo no le gustan las dobles candidaturas”, disparó.

Bernardo Solá, dirigente de la UCR Salta, informó que, junto a otros dirigentes y militantes del radicalismo local, formaron una lista que competirá en la interna de Juntos por el Cambio.

“Somos un grupo grande del partido que destacamos la alternancia y el respetar las instituciones, por lo que las dobles candidaturas dentro del partido no están bien vistas”, señaló el dirigente, y completó: “Acabamos de tener candidatos a gobernador que ahora quieren ser candidatos a diputado y esas dobles candidaturas la UCR no las quiere. Hemos inscripto una lista ‘Cambio Radical’. No salimos por apetencia personal, sino que debe haber un recambio en el partido”.

Detalló que la lista en cuestión no estará compuesta por solo radicales, sino que participarán otros sectores que componen actualmente JxC.

“Queremos un radicalismo abierto”, aseguró.

Asimismo, reconoció que la lista que lo llevaría como candidato a diputado nacional apoyaría en la interna a Patricia Bullrich, aunque, advirtió, no es necesario que la lista de legisladores lleve una adhesión a un candidato presidencial.

“Los diputados nacionales salteños tenemos que defender los intereses de Salta y las reformas estructurales necesarias para que Argentina salga adelante”, finalizó Solá.