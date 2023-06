La madre de Cecilia Strzyzowski lideró una marcha y dijo que quiere justicia, no venganza

Cientos de personas marcharon este lunes en Resistencia en reclamo de justicia por el caso de Cecilia Strzyzowski, investigado como un posible femicidio. Gloria Romero, la madre de la joven, lideró la movilización y declaró: “Yo quiero Justicia, no quiero venganza”. También agradeció el acompañamiento y dijo que “el pueblo manda y dijo basta”, un día después de las PASO en Chaco que golpearon al gobernador Jorge Capitanich.

Durante la tarde y en la Plaza 25 de Mayo en Resistencia, Gloria Romero declaró que “Lo más triste de esto es que tuvo más repercusión por Emerenciano Sena y el clan Sena, que porque mataron a mi hija”. También aseguró que ya no tiene “esperanza de que la encuentren con vida” y definió a la movilización como “una ceremonia para recordar a Cecilia y despedirla, para que la gente la conozca”.

La convocatoria había sumado la incorporación de globos rosas, el color favorito de Cecilia Strzyzowski. Su madre llegó envuelta en una bandera rosada frente a los vecinos y vecinas que acompañaron su reclamo bajo el título “Todos somos Cecilia”, pidiendo perpetua para los siete involucrados en el caso.

En su discurso, la mujer dijo: “Sé que hay mucha bronca”. Y pidió que las manifestaciones no incluyeran cortes ni destrozos: “Me gustaría que las marchas de Cecilia sean en un lugar donde no cortemos el tránsito, donde no arruinemos el comercio, la plaza o el centro. Mostremos que somos diferentes”.

En ese sentido, y contra el matrimonio Sena, observó que “todos los muros que están sucios con los nombres de ellos” y propuso: “Los vamos a limpiar, a pintarlos de blanco y sacar la mugre de Resistencia”.

Además, sobre los acusados de la desaparición la joven declaró: “¿Qué cambia que gritemos en la comisaría? ¿Creen que a algún psicópata como esos le va a producir algo que vayamos a gritar en su nombre? Es más, se van a agrandar y todo, porque les gusta escuchar su nombre. Tienen el ego tan grande que aunque sea por odio les gusta”.

“Así como borraron a mi hija, porque la borraron como si fuera un insecto, como si su vida no valiera nada, yo quiero que borremos el nombre de esta gente de Resistencia”, propuso Gloria Romero.

Por último, la mujer informó que las movilizaciones se realizarán todas las semanas y declaró que se siente “muy acompañada”. Finalmente, repitió que “esto se tiene que terminar” y sintetizó: “No más impunidad”.

Avances en la causa

Los investigadores creen que Strzyzowski fue víctima de un femicidio. El esposo, César Sena, de 19 años, está acusado de ser autor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género".

Los padres del joven, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, cercanos al gobernador Jorge Capitanich, eran líderes de una organización social y candidatos legislativos aunque fueron bajados de las listas tras haber quedados detenidos como partícipes necesarios del supuesto asesinato.

A medida que avanza la investigación, detalles macabros empezaron a salir a la luz. Se sospecha que la mujer pudo haber sido asesinada y descuartizada. En las últimas horas, fueron hallados restos quemados de una valija con prendas de vestir, anillos, que fueron sometidos a pericias para comprobar si pertenecen a Strzyzowski.

Hasta el momento, los rastrillajes ordenados por la Justicia dieron resultado negativo. Un casero de la vivienda de los Sena, donde la mujer ingresó pero nunca salió hace 18 días, según las cámaras de seguridad, declaró ante el equipo de fiscales que la vio "amordazada y viva", y luego dijo que "llevaron el cuerpo a un basural".

La desaparición de la mujer fue un golpe duro para el gobernador peronista Capitanich, hombre fuerte de la provincia que buscará su reelección en los comicios de septiembre.

La primera reacción de los chaqueños fue una alta abstención de 42% en las elecciones primarias del domingo que definieron las candidaturas y en las que el Frente Chaqueño de Capitanich terminó segundo (36%) detrás de la coalición opositora Juntos por el Cambio que sumó 42% de las preferencias entre sus dos precandidatos.

