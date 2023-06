César Sena cambió de abogado antes de ser trasladado

El traslado de la ex pareja de la víctima de la seccional 3ra. a otra de las afueras de la ciudad fue realizado en las últimas horas por razones de seguridad para la investigación.

César Sena, ex pareja y uno de los siete detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad de Resistencia, fue trasladado a una comisaría de las afueras de la capital provincial, al tiempo que designó un nuevo abogado defensor.

El traslado del joven de 19 años de la seccional 3ra. de Resistencia a otra de las afueras de la ciudad fue realizado en las últimas horas por razones de seguridad para la investigación.

Es que en la misma dependencia está alojado su padre, Emerenciano Sena, también imputado por la desaparición y femicidio de Cecilia, y la idea es mantenerlos separados.

En tanto, durante esta jornada, el menor de los Sena designó como nuevo abogado, en reemplazo de su defensa oficial, a Ricardo Osuna, un penalista local.

"Hablé cuestiones formales, de la causa no hablé porque no tengo las actuaciones. Yo lo tengo que defender de lo que está en el expediente y aún no lo vi", dijo esta mañana Osuna al canal Crónica TV.

El letrado añadió que, según lo que tomó conocimiento, existen "pocas pruebas hasta el momento" contra su defendido, a quien dijo que vio "normal" durante su visita a la seccional 3ra. de Resistencia, antes de su trasladado a otra dependencia policial.

Con información de Minuto uno