Advierten que los cortes de ruta podrían condicionar futuras inversiones en la minería

Este viernes, los principales sectores productivos de la provincia solicitaron al Fiscal Eduardo Villalba su inmediata intervención ante los cortes en rutas nacionales: 51, 34, 86, 9, 50, 68 y 16.

En Hablemos de Política, el titular de la Cámara de proveedores mineros de Salta, Diego Pestaña, señaló que los cortes en distintas rutas, es una situación que se repite hace más de 20 años.

“Lo único que se ve es más pobreza, es menos inversión, pérdida a toda la sociedad, pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Si en 20 años no logramos solucionar los problemas que tienen arraigados por medio de los piquetes, que nos han complicado la vida a todos, no entendemos por qué la Justicia no cumple con las funciones que tiene que cumplir, que es garantizar los derechos de todos”, manifestó.

El referente de la Cámara de proveedores mineros recordó que, en su momento, los primeros piquetes en Tartagal y la constante conflictividad, condicionaron las posibles inversiones, situación que podría repetirse hoy ante los cortes sobre RN 51.

“Ahora con el tema de cortes de la Ruta 51, ya afecta a la población, a la minería, y ¿cuál es el beneficio que va a tener la sociedad salteña con todos estos cortes?, pensarían que Salta o Argentina no es un país o un lugar atractivo para invertir, Argentina compite con otros países por las inversiones, y el factor de los piquetes o el desorden social, la falta de cumplimiento de la ley, porque lo más importante acá es que las empresas creen que hay un fiscal, que hay una autoridad, que tiene que cumplir una ley, y no está cumpliendo, está negociando. Es muy difícil explicarle a una empresa o a un inversor que estamos hace 20 días que no podemos subir a los proyectos porque 10, 20, 50, 100, 500 personas son autoconvocados y no permiten que se suban”, expresó.

Pestaña dijo que coincide con la intención de mejoras salariales pero que “de esta manera no se logra”.

“A los enfermeros, los médicos, que están reclamando, todo el apoyo, porque esa gente se la jugó, se la juega en el COVID, y dieron todo para salvar la vida de un montón de salteños. Hay que reasignar presupuestos en los lugares que corresponden”, disparó.