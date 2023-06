Comercio: “La gente no tiene capacidad de ahorro, está consumiendo con tarjeta las cosas básicas”

Argentina vive tiempos de elecciones y ante la necesidad de tener una perspectiva de lo que se vendrá, la Cámara de Comercio e Industrias organizó la X Jornada Empresarial: “Perspectiva para la Argentina en un año electoral”, a realizarse el martes 13 de 16 a 20 Hotel Alejandro I con entrada libre y gratuita.

En Hablemos de Política el titular de la Cámara, Gustavo Herrera destacó la presencia de dos analistas políticos: Roberto Cachanosky, quien además es economista, y Enrique Zuletau Puceiro.

“Es para tener una perspectiva de aquí a fin de año y en el 2024, nos va a permitir tener ideas que hacen que uno pueda tomar decisiones correctas y ver que el comercio y la industria participe de decisiones trascendentes. La macro economía, en las provincias periférica como la nuestra influye mucho, tenemos el problema del flete, transporte; el problema de las fronteras con la economía informal nos avanza, la suba de la luz, las paritarias y se suma la imposibilidad de transitar por las calles y rutas”, expresó.

Herrera instó a tener optimismo aunque señaló que el contexto económico está limitando la capacidad de ahorro. “La gente entiende perfectamente que la plata que cobra no le alcanza, compra lo elemental, antes la gente iba a los negocios y se stockeaba, compraba por las dudas, hoy no hay posibilidades, la gente está consumiendo con tarjeta las cosas básicas”, dijo.

Respecto a las estadísticas del comercio salteño, Herrera señaló que son “datos complejos” ya que constantemente abren y cierran comercios por la presencia de emprendedores, aunque indicó que en cuanto a empleados en blanco, no se registraron bajas.

“Lo que compras en la feria, lo vende una persona en un lugar que no está habilitando, que no pagan impuestos, que no paga renta y hacen que un negocio que tiene un empleado que tiene aguinaldo, que tiene vacaciones y obra social, cierre, es importante que como públicos tratemos de igualar para que todos tengamos las misma condiciones”, manifestó.

Por otro lado, el titular de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Herrera, hizo referencia a la situación actual que vive la ciudad con los cortes de calles y rutas en la provincia, llamando a la unidad.

“Los cortes de ruta nos perjudica totalmente no estamos en contra de que la gente se manifieste y haga los reclamos que tiene que hacer pero al hacer esto, ahora con el tema de los turistas y el tren a las nubes, la gente que tiene que llevarlas mercadería de un lado al otro no lo puede hacer, es un problema y ese problema se traslada al estado de ánimo”.