Condenaron a “La Tota Santillán” a 5 años y 6 meses de cárcel por violencia de género

La pena supera a la pedida por el fiscal Oscar Ciruzzi. El conductor no irá a la cárcel hasta que el fallo quede firme. El expediente por dentro y las pruebas en su contra

Ricardo Daniel Carías, el conductor de televisión, figura del circuito de cumbia y productor musical conocido como “La Tota Santillán”, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión por el Tribunal N°7, por el delito de ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja y madre de dos de sus hijas.

La pena supera incluso a la pedida dos semanas atrás por el fiscal acusador Oscar Ciruzzi, que había requerido cuatro años y seis meses. Seguirá libre mientras la condena en su contra no sea confirmada por la Cámara Criminal y Correccional.

Según la denuncia en su contra, además de golpear a la mujer, el animador también fue acusado de amenazar a su ex suegro y a una antigua empleada doméstica. No es lo único: el fiscal también acusó a Carías de un intento de extorsión contra su ex contador y de robarle el celular.

“En cada amenaza renovaba el dolo y la intención de continuar con sus acciones y esto debe entenderse en un análisis de género global relacionado con el resto de los hechos”, resaltó Ciruzzi en su alegato sobre un episodio ocurrido en 2013. El fiscal indicó que cuando la mujer pudo restablecerse para salir de la habitación, el conductor la empujó, por lo cual cayó al piso, donde comenzó a patearla y a golpearla con un cinturón. “Vení, vení, hija de p... . Yo te voy a dar”, le gritó el acusado.

Ciruzzi explicó que, durante la instrucción de la causa, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional determinó que todos los hechos debían tramitar en un mismo expediente, independientemente del territorio en el que ocurrieron. “Las agresiones reiteradas que habría sufrido la víctima, tanto en Capital Federal como en otras localidades, conforman un mismo contexto de violencia de género”, sostuvo la Cámara en su fallo.