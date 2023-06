La precariedad laboral cuestiona el sistema previsional

En diálogo con Aries, el ex titular del ANSES regional NOA, Enrique Martínez, dijo que el problema no radica en establecer una reforma del sistema previsional en Argentina, sino en la situación del mercado laboral, que contiene cada vez a más personas en condiciones de precariedad y sin aportes jubilatorios.

En este sentido explicó que se ha previsto una nueva moratoria jubilatoria para quienes cumplen con la edad de jubilarse pero no alcanzan la cantidad de años de aportes. Esta nueva moratoria rige hasta el próximo mes de febrero de 2025. Al respecto, Martínez consideró que la discusión no debe pasar por la necesidad o no, de una reforma previsional sino por el “mercado laboral”.

“Si tenes el 50% de la gente trabajando en negro, vas a tener que pensar algún esquema, porque la gente nunca se va a poder jubilar”, dijo Martínez. Las moratorias jubilatorias se pensaron en un principio como un mecanismo de carácter extraordinario, sin embargo, en el último periodo se han convertido en un mecanismo “ordinario”. “Acá hay un problema”, expresó el ex funcionario del organismo nacional.

En este sentido consideró que el debate debe girar en torno a una planificación a largo plazo en torno a un mercado laboral que incluya a las personas, “de lo contrario, la gente va a llegar a la edad de jubilarse sin acumular los 30 años de aportes que exige el sistema”, explicó.

Por último consideró que se debe pensar en un esquema definitivo y no en moratorias que, “no dejan de ser un parche”.