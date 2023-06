"No formaré parte de Juntos por el Cambio": Urtubey desmintió versiones que lo acercaban a Larreta

En sus redes sociales, el gobernador de Salta mandato cumplido, Juan Manuel Urtubey, se manifestó para aclarar versiones periodísticas que lo vinculaban a Juntos por el Cambio, y particularmente a Larreta.

El descargo:

"Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respeto y con convicción: soy lo que fui toda la vida, un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo por lo que soy y por mi pertenencia.

No todos somos lo mismo. Mi mirada surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina. El peronismo que piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra.

Digo esto con el mayor respeto a Juntos por el cambio, el mismo respeto que tengo por la gente que me acompaña que prefiere la lucha por una idea a la lucha por un pequeño espacio de poder. Deseo lo mejor para otros compañeros que piensen distinto.

Como dije, no todos somos iguales ni compartimos el mismo pensamiento.- Juan Manuel Urtubey"