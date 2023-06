Dura advertencia de Jarsún: "El dique Itiyuro tiene agua para una semana"

Ignacio Jarsun explicó por "Día de Miércoles" que las obras en funcionamiento en el departamento San Martín mejorarán la calidad del servicio, ya que se trabajará con los diques Itiyuro y El Limón para solucionar la problemática hídrica.

“La falta de agua en Tartagal fue desesperante. El Itiyuro fue mal hecho en sus orígenes, hace años que está abandonado y hoy solo tiene agua para una semana. El gobernador Sáenz gestionó financiamiento para el alteo del dique El Limón que está al lado del Itiyuro: se los unificará y con eso, se abastecería con agua potable a todo el departamento San Martín.” expresó.

Por otro lado, indicó que hay 360 mil usuarios de los cuales 90mil tienen medidores de agua. Aseguró que hay muchas cosas por revertir dentro de la empresa y agregó que la recaudación está muy por debajo porque las tarifas no se modifican desde hace dos años.

“De no ser porque la provincia nos está dando fondos, no tendríamos posibilidades de salir adelante. Aguas del Norte es una empresa que nunca sabe qué va a pasar mañana, se rompen caños que no estaban previstos, es muy delicado. Hace dos años que no cambian las tarifas” manifestó.

Concluyó reconociendo la labor del gobierno provincial en materia hídrica y aseveró que son tareas que nunca se hicieron.

“Si lo que se hace en materia de agua se hiciera siempre quizá en los próximos 10 años tendríamos una empresa eficiente. No voy a resolver el problema del agua en Salta pero estoy seguro de que vamos a dejar una empresa mejor de la que encontramos” cerró.