Desde ahora los turnos del Hospital del Milagro se solicitarán por teléfono

El nosocomio puso a disposición de la ciudadanía un 0800. Hay áreas donde aún no se aplica.

La jefa de Estadísticas y Gestión de Pacientes, Romina Barrios, informó por Aries que la nueva modalidad surge por la abundante cantidad de personas que pasan la noche en las afueras del hospital.

La profesional, sin embargo, aclaró que hay áreas que de momento, no estarán disponible telefónicamente.

“Buscamos que los pacientes no se queden a dormir; se van a incorporar servicio por servicio. Por el momento reumatología no está dentro del 0800 por la forma que tienen de asignar los turnos, pero estimamos tener novedades a fin de julio”, explicó.

Agregó que se trabajará con los otros servicios pero que las áreas de Infectología y Dermatología estarán disponibles: certificados de salud mantiene la modalidad habitual.

“Sabemos que no todos van a estar anoticiados de esta decisión, el hospital se caracteriza por los turnos espontáneos y sacar al paciente de esta modalidad va a ser un poco complejo. No queremos trabajar igual que el 148, queremos dar los turnos a corto plazo y que no pasen de las dos semanas” finalizó.

Se informa a los interesados que la línea 148 funcionará de 08:00 hasta las 14:00, la otra vía de comunicación es el 0800 777 6452.