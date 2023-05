Larreta endureció su discurso y planteó usar al Ejército para blindar las fronteras

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se comprometió hoy -en caso de resultar electo Presidente en las próximas elecciones- a utilizar el Ejército para “sellar las fronteras y custodiar la soberanía nacional”, a destinar fuerzas nacionales como la Gendarmería al conurbano bonaerense, a Rosario y Córdoba, y a crear un cuerpo “de elite” para enfrentar el avance del narcotráfico en todo el territorio nacional.

Así, el referente del PRO buscó endurecer su discurso en medio de la interna que mantiene con Patricia Bullrich por las candidaturas del espacio dentro de Juntos por el Cambio. Lo hizo durante la presentación formal de las armas Taser que comenzará a utilizar la Policía de la Ciudad en CABA a partir de junio.

“El Gobierno no sabe, no quiere, no puede solucionar el tema de la inseguridad”, afirmó Larreta, al tiempo que aseguró que “hoy Buenos Aires es la capital más segura de toda Latinoamérica”, y agregó: “Cuando los argentinos me elijan como presidente voy a poner toda la tecnología que desarrollamos en Buenos Aires a disposición de las policías de cada una de las provincias y de las fuerzas nacionales”.

Durante su discurso, el mandatario porteño también planteó la necesidad de “aislar en las cárceles a los capos narcos, que hoy desde un celular mandan sicarios a matar gente”. “Eso hoy con la tecnología es bien sencillo, además de sacarles los celulares hay que poner inhibidores de llamadas y se acabó, están incomunicados y no manejan más sus bandas como hoy”.

Fuente: Infobae