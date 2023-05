“Necesitamos depurar las instituciones y expulsar a quienes usan el poder para cometer delitos”

La senadora nacional, con mandato cumplido, Sonia Margarita Escudero sostuvo por Aries que requerirá ante la Corte de Justicia de la Provincia poder ejercer su derecho a la defensa, luego de ser querellada por algunos protagonistas de su libro “Víctimas de la Justicia Patriarcal”, donde relata irregularidades de resonantes casos de femicidios en Salta en el año 2011.

“En esta instancia, solicito a la Corte de Justicia respetar mi derecho a la defensa y a ser juzgada por un Juez imparcial, nada de lo que yo he pedido me fue requerido. El Juez es un tercero ajeno a las partes y al proceso a discutir, pero si los que me juzgan son parte de lo que critiqué, hay una pérdida de legitimidad total en la Justicia” manifestó en Aries la letrada.

Escudero hizo énfasis en la necesidad de “depurar” las instituciones y de expulsar a quienes desde el poder conferido, lo utilizan como medio para la comisión de delitos, en el marco que la querella que se le inició por lo expuesto en el libro.

"Todo lo que refiere a opiniones personales en artículos de interés público está despenalizado. Hay que mejorar las instituciones, lo único que tenemos es el control ciudadano. Hace poco hubo un cambio en la composición del Consejo de la Magistratura y espero que se modifique el reglamento, los controles tienen que funcionar. No se puede hacer una sola voluntad” cerró.