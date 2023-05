Vargas: “No podemos escapar al gran proceso hiperinflacionario que tenemos a nivel de país”

En los últimos días, la Ciudad de Salta vivió múltiples manifestaciones y cortes de calles de sectores sociales representantes de merenderos quienes reclaman falta de abastecimiento de mercaderías.

Al respecto, en Hablemos de Política, la ministra de Desarrollo Social de Salta, Silvina Vargas expresó que el proceso hiperinflacionario a nivel país impacta en las políticas de la cartera.

“Día a día estamos en reunión con proveedores y demás, que teníamos proyectadas ciertas cantidades de compras y que muchas veces se caen hasta los que ganaron licitación. Se ve impactada la realidad económica a nivel país con lo que proyectamos comprar un módulo tipo focalizado, que son dos módulos que llevamos a las comunidades originarias, que son de casi 20 kilos, que antes de costo llegábamos a adquirirlo a $8.000 o $10.000 cada módulo, hoy valen $18.000”, expresó.

Vargas detalló que el Ministerio atraviesa un proceso de “control de los merenderos”.

“No queremos decir “no vamos a dar, no vamos a aumentar, vamos a quitar” en un momento como el que estamos viviendo, pero sí queremos que lo que la provincia gaste no sea tirado a tacho vacío y que haya gente inescrupulosa que muchas veces venda hasta las cosas que se les da. No es buen anuncio decir “abrimos más merenderos” porque significa que las cosas no vienen bien”, manifestó.

En este sentido la ministra de Desarrollo Social de la provincia destacó el trabajo de capacitación y financiamiento para emprendedores. “Tratamos de hacer que cada persona con su trabajo dignamente tenga lo necesario y no necesitemos de estas contenciones”, dijo.

Vargas anunció que en los últimos días llegó un desembolso de Nación de aproximadamente $110 millones para aplicarlo en proyectos destinados a comunidades originarias del Valle Calchaquí y del sur de Salta, al tiempo que destacó los aportes provinciales.

“No es solo una política pública nacional, yo siempre lo digo, el gobernador escucha, ve, profundiza, y aplica políticas públicas que las hace a nivel provincial, ya que nuestro presupuesto y la de otros ministerios también hemos previsto un financiamiento para poder desde la provincia con fondos nuestros ayudar”, cerró.