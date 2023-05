Se invertirán cinco millones de dólares para colocar wifi en las plazas

Por Aries el Ministro de Gobierno, Ricardo Villada explicó en qué consiste SALTIC y agregó que este proyecto quiso realizarse en oportunidades pasadas pero sin buenos resultados.

“Presentamos un servicio de WIFI libre que se está implementando en la totalidad de las plazas de la provincia, ya se conectaron 38 plazas en el norte y en la zona de los Valles. Esto va a alcanzar a 180 plazas: la inversión estimada es de cinco millones de dólares por un plazo de cinco años. Hoy es muy importante acceder a internet y sabemos que no todos pueden hacerlo, por eso es que desde el gobierno brindamos este servicio para los vecinos” explicó.

En esa misma línea, Villada manifestó que el gobierno contrató un servicio que incluye la producción de los equipos y su mantenimiento por cinco años.

“Al no tener mantenimiento, las antenas dejaban de funcionar y por eso la gente dejaba de usar el servicio. Nosotros contratamos la disponibilidad del servicio, lo que significa que por medio de SALTIC controlamos el funcionamiento, la disponibilidad y el volumen del tráfico que hay. Queremos brindar un servicio de calidad que marque la diferencia” enfatizó.

Por otro lado, el Ministro se refirió a la situación actual de la Catedral que en la tarde de ayer sufrió un derrumbe de mampostería durante la misa de las 19hs. Indicó que les preocupa lo ocurrido y que buscarán brindarle la mayor atención.

“Esto nos aflige mucho porque se pone en riesgo la salud de todas las personas que concurren, desde este punto de vista vamos a ponerle toda la atención que merece. Pese a que no me dedico al área específica de las obras, me voy a encargar de este tema: en cualquier espacio público el gobierno tiene que estar presente” cerró.