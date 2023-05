Buttazzoni: “Era difícil que alguien polarice con el gobernador Sáenz”

El consultor político y codirector de la consultora “Droit Consultores” Pedro Buttazzoni, estuvo en Agenda Abierta y analizó como fueron las elecciones provinciales del último domingo en el cual el gobernador Gustavo Sáenz obtuvo la reelección y Emiliano Durand resultó electo como intendente de la capital.

“La elección estaba definida en el momento en el que se definieron los frentes, sabíamos que era muy difícil que alguien logre polarizar con Gustavo Sáenz y competir; la oposición estaba híper fragmentada. Eran 12 candidatos y tampoco habían candidatos que logren interpelar, ninguno logró despertar alguna fibra o despertar algo en el electorado” expresó.

Por otro lado, se refirió a Emiliano Estrada y manifestó que en algún momento se había presentado como un candidato que podía ganarle al gobernador Sáenz pero que no logró convencer a los ciudadanos.

“No logró hacer que la gente le crea. Para mí Avancemos terminaba el 14 de mayo, independientemente del resultado, a menos que hubieran ganado. No tiene ningún tipo de identidad ni de coherencia ideológica que los mantenga unidos, de hecho Olmedo ahora va a jugar las elecciones nacionales con Milei; va a ser muy difícil que ese espacio permanezca, Estrada tendrá que reinventarse en la política” detalló.

Buttazzoni refirió además a la gestión de la intendenta Bettina Romero. Indicó que la Municipalidad reaccionó tarde y eso le jugó una mala pasada en las urnas.

“Por más que reacciones una semana antes, no se va a cambiar el resultado electoral. Podes tapar todos los baches que quieras pero si después la gente a ella no la quiere y genera un rechazo, ahí hay un problema. No planificaron dentro de la estrategia comunicacional la sobreexposición de Bettina ante el rechazo” finalizó.