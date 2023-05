“Los bloques oficialistas se vieron fortalecidos, es una reafirmación de confianza a Gustavo Sáenz”

Las elecciones del domingo también incluyó la categoría de Diputados que modificará la estructura de las bancas a fin de año con la convivencia entre legisladores que están en función, los reelectos, y los que intentaron renovar y no consiguieron el porcentaje de votos necesario.

En Hablemos de Política el Secretario legislativo de Diputados, Raúl Romeo Medina, consideró que “los bloques oficialistas se vieron fortalecidos con las elecciones”.

“El trabajo que se viene realizando es prolijo, los bloques oficialistas se fortalecieron por la elección; el frente oficialista Vamos Salta, en toda la provincia, eligió 17 diputados y Unidos por Salta 9, es decir que de las 30 bancas, 26 son del oficialismo, la oposición solo ha logrado dos bancas en Capital, una en Tartagal y una en Rosario de Lerma”, detalló.

A su vez, Medina destacó la elección del Frente Vamos Salta, del cual es apoderado, con la victoria de Emiliano Durand en la intendencia y los 15 concejales oficialistas en Capital como así también la elección del presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat con el 70% en la Viña.

“Es una reafirmación de confianza a Gustavo Sáenz, son datos de la realidad que te van indicando que hay un acompañamiento de la ciudadanía a esta gestión de Gobierno y a esta manera de hacer política vinculada a la gente”, expresó.

Consultado sobre el armado de los bloques, Raúl Romeo Medina consideró que “va a seguir existiendo el Bloque Justicialista Gustavo Sáenz conducción” con los diputados que renovaron y “muchos que se van a incorporar”. A su vez empoderó la campaña del PJ, que consiguió en Capital dos bancas en la Legislatura, y destacó a los legisladores que consiguieron intendencia.

“Cuatro Diputados han cambiado su rol, dos han ganado senaduría, Caro en Cerrillos y Navarro en Anta; dos diputados han ganado intendencia, el Diputado Lino Yonar en Campo Quijano, que es presidente de la comisión de minería, que importante para lograr esos objetivos que las inversiones se hagan en los pueblos donde se produce el desarrollo y Hernández Berni en Tartagal de la oposición”, detalló.

Respecto al trabajo que se viene realizando en la Cámara, el secretario legislativo detalló que en lo que va del 2023 se aprobaron 150 resoluciones, 50 declaraciones, 20 proyectos de ley y que la actividad regresa este martes.

“La tarea legislativa se ha llevado de una manera sumamente eficaz quizá no con tanta controversia que en algunos se extraña las discusiones, me parece que hay una Cámara más vinculada a la gestión, al servicio, y tratar de dejar en segundo plano a las peleas que no hacen más que no contribuir a que Salta avance”, manifestó.