Durand dice que Bettina no lo llamó y aclara que van a sacar la ciclovía

Por redes sociales, se conoció una fotografía de Emiliano Durand – intendente electo en la Capital – en las oficinas del CCM. En Aries, explicó que su visita fue por pedido de los trabajadores de la Municipalidad

“Fui por el CCM a saludar, los trabajadores me pidieron que vaya pero como estábamos en la campaña no lo consideraba oportuno. No sé si estaba la intendenta Romero pero Agustina Gallo bajó a saludarme y a darme la bienvenida” explicó.

Por otro lado, remarcó que la jefa municipal no lo llamó para comenzar con la transición y enfatizó que aún queda buen camino hasta el momento de asumir en el cargo.

“Bettina todavía no me llamó, pero se va a dar una charla entre nosotros. Es una responsabilidad de ambos lados. Si bien los comicios se dieron ayer, aún falta un largo proceso hasta el 10 de diciembre. Esperamos una transición tranquila, es algo que los vecinos también necesitan” indicó.

Luego de conocerse los resultados provisorios, Bettina Romero manifestó que entregará un municipio ordenado a la nueva gestión. Consultado sobre esto, Durand insistió que su tarea es saber el estado del municipio y que pedirán todo lo necesario para una transición “buena y transparente”.

“Pertenezco al equipo del gobernador Gustavo Sáenz, él fue un gran intendente y esa es la mira que tenemos. En este equipo hay personas muy valiosas y formadas que nos va a permitir gestionar” detalló.

Por último, manifestó que quitarán las bicisendas y darán marcha atrás en las fotomultas.

“La de calle Alvarado no va a seguir, eso lo dije en la campaña. La bicisenda de Av. Belgrano habrá que readecuarla en donde corresponda. Las fotomultas no las considero oportunas, hay otras formas de reordenar el tránsito” cerró.