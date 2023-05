Un compromiso más

Después, y sobre todo el domingo de las elecciones, el protagonismo estará en cada salteña y cada salteño que se acerque a las escuelas a votar. En definitiva, serán más de un millón de coprovincianos quienes podrán elegir el rumbo que quieren para nuestra provincia de cara a los próximos cuatro años.

Se cumplen 40 años de democracia. 40 años desde que el doctor Raúl Alfonsín y en Salta Roberto Romero fueron elegidos por la sociedad argentina para recuperar la vida, la paz, las instituciones y los derechos humanos. No es poca cosa.

Aunque claro, también hay cuentas pendientes. A esa democracia que inauguró el período institucional más prolongado de nuestro país, sin golpes de estado ni gobiernos de facto, hay que fortalecerla, profundizarla, darle nuevos contenidos y sentidos.

En esa línea, celebro como muy valioso el debate que ha organizado la querida Universidad Nacional de Salta. Estuvieron todos los candidatos a intendente de la ciudad, y la verdad que fue una gran oportunidad para que los salteños puedan conocerlos mejor; conocer sus trayectorias, sus experiencias, sus propuestas y sus capacidades para poder llevarlas a cabo.

Esperemos que haya sido el primer debate serio, respetuoso y constructivo de muchos más. Vamos a trabajar para que en las próximas elecciones se institucionalicen además los debates entre candidatos a legisladores y, fundamentalmente, para quienes buscan llegar a la gobernación.

Por el lado del proyecto político que encabeza el gobernador Gustavo Sáenz llegamos a este último tramo de campaña con la confianza y la satisfacción de quien ha hecho la tarea en tiempo y forma.

Porque entendimos siempre que lo nuestro no era una aventura electoral, ni tampoco una cuestión de eslóganes ni mensajes vacíos en tono proselitistas. Lo nuestro es un desafío que asumimos en 2019 frente a todo un sistema, a toda una época. Propusimos subir la vara, llevar a Salta a un mejor lugar, al lugar que le corresponde: trabajar y gestionar permanentemente para llevar igualdad de oportunidades y dignidad a cada rincón de la provincia.

Y lo hemos hecho contra viento y marea. Contra incendios y pandemias. Contra sequías y crisis económicas históricas.

No hay salteño al que no le haya llegado una obra a su barrio, no hay emprendedor, comerciante ni empresario que no haya recibido el apoyo del gobierno durante estos cuatro años. No hay hospital ni escuela en los que no se haya invertido en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

Pero no estamos acá por todo eso, estamos por todo lo que falta. Por seguir luchando contra los privilegios de unos cuantos para construir la provincia de todos: Una provincia con desarrollo que, frente a una crisis global inédita, tiene todo para transformar las adversidades en oportunidades.

El domingo, los salteños elegirán. Pueden confiar, porque honramos la palabra y la respaldamos con cada acción.