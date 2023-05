Bettina Romero aseguró que Antonio Laje "recibió un sobre" para hablar mal de ella

La intendenta de Capital, Bettina Romero, contestó las críticas del periodista Antonio Laje: "Metió la pata por hablar mal de mí. Por hacer una operación y recibir un sobre mostró la ignorancia. Los edificios que son Patrimonio Histórico Nacional y Provincial están a cargo de Nación y provincia" sentenció la intendenta.

Meses atrás el periodista en su programa televisivo Buenos Días América había dicho que "la ciudad de Salta es preciosa pero está destruida" y mencionó el mal estado en que se encuentra la iglesIa San Francisco, "está que se cae" y además mencionó que las calles "están llenas de pozos. Una verdadera pena para los salteños."

En su descargo, en el programa Brújula por la señal SomosJujuy, Bettina aclaró que "a mí me encantaría que me manden los fondos a mí, yo me ocuparía de ésos edificios y los tendría perfectos, como me gusta tener las cosas a mí. El pobre Laje, por hacer una operación y devolver un favor vaya uno a saber a cambio de qué, metió la pata 'hasta acá'".