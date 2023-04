CFK pidió revisar el acuerdo con el FMI, lo vinculó a la tensión cambiaria y apuntó contra Milei

La Vicepresidenta brindó un duro discurso en La Plata en el que, sorpresivamente, le dedicó gran parte al economista de La Libertad Avanza. No dio precisiones sobre su futuro electoral, pero relativizó el operativo clamor y expresó: “Yo ya di lo que tenía que dar”.

En una nueva clase magistral, Cristina Kirchner brindó un discurso de alto contenido político, electoral y económico. Como se preveía, apuntó con dureza contra el Fondo Monetario Internacional, al punto que pidió revisar el acuerdo y lo responsabilizó por la tensión cambiaria de los últimos días, pero también, de manera sorpresiva, criticó en varios tramos a Javier Milei, el economista precandidato a presidente por La Libertad Avanza.

“Cuando uno ve lo que sucedió en la última semana, comienza a advertir que el problema está en otra parte. Porque el dólar se movía y los precios se movían. Hay que hablar de cómo se fijan los precios y si los mercados son tan competitivos a la hora de fijar precios. Esta semana tuvimos y todavía tenemos hoy lo que se han denominado corridas bancarias”, comenzó sobre este tema la Vicepresidenta.

Y luego vinculó directamente esta situación al organismo multilateral de crédito al decir que esta semana se tomó la decisión de intervenir en el marcado de cambio con el Banco Central en el marco de la volatilidad de la moneda. “El FMI lo prohibía”, enfatizó.

Al respecto, cerró con una crítica, aunque sin nombrarlo, hacia Alberto Fernández: “Este es el problema de querer gobernar y conformar a todos: finalmente terminás enojando a todos”.

Si bien al principio de su discurso mencionó la dolarización y se entendió que por elevación tomó distancia de lo planteado por Milei, en el tramo final de su alocución fue cuando de manera explícita le apuntó al diputado liberal: “Acá no es casualidad que la única dirigente condenada, perseguida y a la que intentaron asesinar es una sola. No quiero ser autoreferencial pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué? Si nunca te pasó nada hermano, si nunca te pasó nada, ¿Qué me venís a joder que te tenemos miedo? ¿De dónde? Caraduras, caraduras. Es increíble”.

Infobae