Los reclamos de autoconvocados de Salud, llegan al Grand Bourg

Por Aries, Marina, autoconvocada de Salud expresó que actualmente no se sienten representados por ninguno de los gremios y además de que llegaron a esta medida porque no obtuvieron respuestas por parte de las autoridades de Salud.

El conflicto entre personal autoconvocado de salud, los gremios del sector y la falta de respuestas desde el Ministerio parece no tener fin. En la mañana del jueves se movilizarán desde el Mercado Artesanal hasta el Grand Bourg en búsqueda de soluciones concretas ya que se especula habrá una conferencia de prensa.

Por Aries, Marina, autoconvocada explicó que se convocaron a un paro y movilización como una medida más fuerte porque hace meses vienen reclamando al ex Ministro Esteban y al actual Ministro de Salud Federico Mangione ser escuchados.

“El Ministro Mangione nos escuchó una sola vez, fue a los días que asumió y él se comprometió con un montón de cosas que no cumplió. Nos dijo que íbamos a participar de las paritarias pero no tenemos voto porque no tenemos responsabilidad gremial” expresó.

Agregó que, entre las promesas del ministro, se planteaba un “ministerio de puertas abiertas” para recibirlos ante inquietudes y falta de soluciones. Según Marina, solamente los recibieron una sola vez y después les cerraron las puertas.

“Habíamos solicitado ser recibidos por el gobernador, lo cual tampoco pasó. Hace unas semanas presentamos un petitorio al señor Sáenz para que intervenga pero tampoco tuvimos respuestas. Hoy todo el personal decidió salir a las calles y decir basta: merecemos ser tratados con respeto. Queremos que se regularice la situación de todo el personal precarizado, en algunos hospitales hay contratos internos y les pagan cada dos meses. Es una situación miserable” finalizó.