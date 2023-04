Colombia: El presidente Petro pidió la renuncia a todo su gabinete

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este miércoles la renuncia de todo su gabinete, en medio de las dificultades que enfrenta su gobierno para que sus proyectos de ley sean aprobados en el Congreso.

Esta decisión fue difundida por la agencia internacional AFP, que dijo haber conversado con dos ministros, quienes confirmaron el pedido presidencial.

La solicitud no ha sido oficializada por Petro, el primer mandatario izquierdista del país, quien no obstante el martes se refirió en Twitter a un "replanteamiento del gobierno", tras poner fin a alianzas con partidos tradicionales clave para el éxito de sus reformas.

Petro le solicitó la renuncia "protocolaria" a todo su gabinete de ministros, luego del resultado del primer debate del articulado de la reforma a la salud, que impulsa.

En rigor, no es la primera muestra de que el mandatario colombiano estaba pensando solicitar la renuncia a los ministros que lo acompañan en el gabinete, ya que días pasados había pedido la dimisión de varios de los viceministros que pertenecen a los otrora aliados de los partidos Conservador, Liberal y la U.

Estos partidos, que conforman la coalición de gobierno, decidieron darle la espalda al documento de la reforma a la salud.

También se observó que el presidente revisó las metas y el nivel de ejecución con cada uno de los jefes de cartera, y advirtió que todos estaban por debajo de las metas establecidas desde el principio de su administración, lo que podría adjudicarse a falta de pericia, o bien una intencionalidad de frenar las iniciativas del Gobierno, el primero de tinte inclusivo en décadas en ese país.

Con información de Ámbito