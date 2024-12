Blake Lively denunció al coprotagonista de "Romper el círculo" por acoso sexual

La popular actriz y productora Blake Lively demandó al director y coprotagonista de la película 'Romper el círculo', Justin Baldoni, por acoso sexual. La actriz sostiene que Baldoni intentó montar una campaña de desprestigio en su contra y que su comportamiento le causó a ella y a su familia «una angustia emocional grave». El abogado del actor y director respondió en el portal especializado 'Variety' que la demanda está «llena de acusaciones categóricamente falsas».

La actriz y sus abogados, además de su marido, el también actor y estrella de Hollywood Ryan Reynolds, se reunieron con el ahora demandado antes de la producción de "Romper el círculo". En esa reunión acordaron algunas medidas muy llamativas antes de que la actriz y productora se sumara al proyecto. Entre ellas estaba que Baldoni «no mostrara más videos desnudos o imágenes de mujeres a Blake, no mencionar más la supuesta 'adicción a la pornografía' previa de Baldoni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otros, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no hacer más preguntas sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake».

Lively supuestamente también exigió a Baldoni que no añadiera más «escenas de sexo, sexo oral o clímax ante la cámara» fuera de lo que estaba en el guion de la película que ella había aprobado antes de que comenzara el rodaje. La distribuidora de la película, Sony Pictures, habría aprobado las peticiones de Lively pero la demanda continúa acusando a Baldoni de «manipulación social» y de lanzar una campaña para «destruir» la reputación de Lively después.

Algo que se evidenció durante la promoción de la película es que el elenco al completo, y no solo Lively, se había distanciado del director, Justin Baldoni, y acordaron no responder ninguna pregunta sobre él.

«Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hicieran acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, como otro intento desesperado de 'arreglar' su reputación negativa, que se generó a partir de sus propios comentarios y acciones durante la campaña para la película; entrevistas y actividades de prensa que fueron observadas públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que internet generara sus propios puntos de vista y opiniones», dijo el abogado del director y de su compañía productora, Wayfarer Studios, en la revista 'Variety'.

Con información de Minuto Uno