Concejales buscan anular el segundo tramo de aumentos del impuestazo de Bettina

La edil explicó que hay dos dictámenes uno por la minoría que cuenta con su firma y la del concejal José Gauffín; y otro por la mayoría. “Lo que planteamos es eliminar directamente la actualización que se tiene que dar a mitad de año basada en la inflación con un tope del 30%”, precisó.

Álvarez comentó que la mayoría de sus pares creen que primero deben de reunirse con funcionarios de la Municipalidad para plantearles que den marcha atrás con la recategorización.

“Entendemos que muy difícilmente dé marcha atrás con la recategorización porque de hecho se presentó un proyecto de Resolución y no le dio respuesta”, opinó en tanto indicó que en particular no le cree al Ejecutivo Municipal, “veo un espíritu netamente recaudador en todas las acciones que lleva adelante”.

Siguiendo esa línea, la concejal dijo que con este pedido para anular el segundo tramo de aumento de los impuestos llevará tranquilidad a la gente por lo menos hasta mitad de año.

“No creo que sea menor al 30% la inflación a julio por tanto el tope va a ser el que exige esta actualización”, advirtió.