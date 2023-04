Piden información sobre los datos de mortalidad infantil en Salta

Macarena Aucapiña Nieva referente del colectivo Infancia en Deuda explicó que es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las infancias en distintos ámbitos, como la violencia, desnutrición, acceso a la salud, entre otros.

Por Aries, la vocera manifestó sentirse preocupada y molesta por las declaraciones conjuntas de la defensora de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, y el ministro de Salud Federico Mangione, la semana pasada, destacando la disminución de la mortalidad infantil en el norte provincial.

"Hay cuestiones estructurales que siguen latentes y no se han modificado; segundo se miden en estadísticas que venimos objetando; y tercero entender que hay cuestiones básicas como la reglamentación de la ley de salud intercultural que no se cumple", describió en tanto puntualizó que el relevamiento que hacen las organizaciones en el territorio distan mucho de coincidir con los funcionarios.

En este sentido, Acupiña cuestionó que no se garantice el acceso al agua potable en las comunidades originarias, marcando que hay obras que deberían haber culminado hace tiempo, como así también en algunos casos el acceso no es apto para consumo humano. "Es lo que nos alarma, preocupa y motiva a pedir al Estado que pueda garantizar el acceso a los datos para el análisis", reconoció.

En este punto y haciendo alusión a la visita de Graham a la provincia, sostuvo que en el territorio no concuerdan con los datos que están reproduciendo a nivel Provincia y Nación y reiteró que el pedido de los informes y los datos es algo a lo que los organismos oficiales son reticentes a mostrar. De este modo, manifestó con pesimismo que "la situación no se está modificando y las cuestiones básicas no se proyectan a corto o mediano plazo que mejoren".

Por otro lado, la referente del colectivo Infancia en Deuda se refirió la cuestión de las niñeces en las agendas de los candidatos a pocos días de las elecciones.

Si bien admitió que desde las organizaciones no buscan mediatizar, sí tratan de visibilizar la problemática. "Es una temática de la que no se habla, este es un año electoral y en las agendas políticas tampoco se ve que estén entendiendo que la niñez debe estar como prioridad y no se está hablando por eso nos vemos en la obligación de visibilizar esto", indicó.

Acupiña aclaró que las intervenciones administrativas y legales se realizan mediante la intervención de un abogado que los patrocina. "Durante tres años las prioridades de Infancia en Deuda están en el acceso a la salud intercultural y el acceso a agua por lo menos en el noroeste de la Argentina", destacó.

Finalmente, consultada sobre la relación con el Ministro de Salud y áreas del Estado Provincial, Acupiña señaló que siempre hay contacto con los abogados pero "en concreto no hemos logrado nada", lamentó.