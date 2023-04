Ley de Diagnóstico Humanizado: ¿Qué es y por qué es importante?

La ley de diagnóstico humanizado tiene por objetivo que la primera información que se les brinda a las familias sobre una condición de discapacidad sea de manera precisa, actualizada y humanizada y garantice la contención y acompañamiento de quienes la reciben.

La norma apunta a la capacitación continua de profesionales de la salud y a la elaboración y difusión de un protocolo de respeto de la comunicación y la información que debe proveerse a las personas cuyo hijo en gestación o recién nacido recibe un diagnóstico de síndrome de Down o alguna otra condición.

Si bien la iniciativa fue impulsada por organizaciones como Asdra (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) y Mamás Up a raíz de la experiencia de familias que recibieron de manera dura y violenta el diagnóstico de sus hijos con Síndrome de Down la misma es extensiva a otras condiciones genéticas o discapacidad.

Los puntos principales de la ley son:

-Promover a los progenitores información completa, precisa y actualizada en base al modelo social de discapacidad y sensibilidad por parte de los equipos de salud.

-Promover la atención oportunidad y la estimulación temprana del recién nacido con diagnóstico de Síndrome de Down u otra condición para asegurad su calidad de vida y oportunidades.

-Contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad evitando la difusión de estereotipos

Cómo se aplicará

Se promoverá la capacitación continua de los profesionales de la salud, y se elaborará un protocolo respecto a la comunicación e información que debe proveerse a las familias durante la gestación o en la llegada del recién nacido.

La comunicación deberá realizarse en un ámbito de intimidad y de forma presencial o por una plataforma tecnológica que haga posible sostener una comunicación interpersonal de calidad y garantice la privacidad, con la disponibilidad de tiempo necesaria para evacuar dudas o consultas.

La misma debe ser clara, empática, actualizada y neutral bajo una perspectiva en derechos humanos.

Al momento del diagnóstico también deberá proveerse de información vinculada a la condición, recomendaciones de seguimiento clínico, recursos, grupos, asociaciones de acompañamiento y contención de las personas con discapacidad y de sus familias.

Fuente: Cadena3