Empleadas se encadenaron en Primera Infancia y hubo tensión con la Secretaria

Por Aries, dos de las empleadas encadenadas hablaron sobre el reclamo y apuntaron contra la secretaria de Primera Infancia Niñez y Familia Carina Iradi ya que afirmaron que las condenó a pesar de que en la justicia se investiga la denuncia que las involucran por supuestos maltratos.

"Me golpearon por bajar las banderas, es mucha violencia y no nos escuchan", expresó Tania al tiempo que lamentó que por esta situación desde hace tres meses que no tienen trabajo e ingresos a pesar de que desde el organismo se había firmado un acta acuerdo para que hasta tanto se resuelva el asunto se les provea de una ayuda económica.

A su turno, Camila advirtió que han sido condenadas y alertó por la tardanza de los expedientes para que la ministra de Desarrollo Social de la provincia Silvina Vargas entienda en el caso. "Nunca me escondí, estuve a disposición de la justicia desde el minuto uno como corresponde", enfatizó.

Por su parte, el secretario de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Salta, Raúl Rodríguez negó que hayan impedido el paso con las banderas del sindicato y contó que el momento de tensión entre las trabajadoras e Iradi se dio cuando esta última los trató de inmorales.