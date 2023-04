Diputados debatirá el proyecto de ley contra el lavado de activos

La Cámara de Diputados de la Nación realizará este miércoles una sesión especial en la que se debatirá el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La iniciativa es clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

Entre sus principales puntos, el proyecto propone que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pase a ser un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Por otro lado, se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIFy en ese sentido se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

Este martes, en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal, el PRO acompañó el proyecto del Frente de Todos, mientras que la Coalición Cívica, la UCR, Evolución y el Interbloque Federal acordaron un dictamen propio de minoría.“La designación y remoción del titular de la UIF debe ser apolítica y basada en el mérito. La forma actual no cumple con ese requisito. Hay una designación por parte del Poder Ejecutivo”, objetó el diputado de Evolución Alejandro Cacace.

Molesto con la actitud de ese sector de la oposición, Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, cuestionó: “Hay consenso sobre el 95% del proyecto pero toman una posición política sobre el 5% que falta. Gana la lógica de la diferenciación. ¿Después hablamos de la grieta?”, dijo.

“Las actitudes que estoy viendo en esta comisión hacen peligrar la aprobación mañana. ¿A quién favorece que la ley no salga?”, arremetió.

Según pudo saber Infobae, desde el PRO consideran que el proyecto impulsado por el oficialismo “es mejor que nada” y este miércoles votarían junto con el FDT ante el riesgo de que el dictamen de minoría no sume los votos necesarios. “Si no votamos ese proyecto hay riesgo de que no salga ninguno”, resumieron.

Previo a la deliberación del pleno del cuerpo se realizará una reunión de Labor Parlamentaria, presidida por la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, para ordenar la sesión, ya que en el primer tramo se realizan las declaraciones políticas, homenajes y cuestiones de privilegio.

Además del proyecto de ley contra el lavado de dinero, se debatirán otras iniciativas. La sesión comenzará con el tratamiento del proyecto sobre contención para acompañar a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

El objetivo de la ley es “proveer a los progenitores de información completa, precisa y actualizada sobre el diagnóstico, pronóstico, opciones y servicios de salud y de apoyo para las personas con síndrome de Down y sus familias”. También brindar “capacitación en el modelo social de discapacidad y sensibilización de los equipos de salud para generar las instancias de diálogo y provisión de la información al o los progenitores que reciban este diagnóstico”.

Además se debatirá el proyecto que avala la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de fuerzas nacionales para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1º de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024.

El texto establece que “la práctica de ejercicios combinados de este tipo es una herramienta fundamental que permite robustecer el adiestramiento” y “entrenamiento del personal de las Fuerzas Armadas, profundizar el acercamiento y el conocimiento mutuo con las Fuerzas Armadas de otros países”.

También se tratará el Programa Pubertad Precoz Central, con el cual se busca hacer un tratamiento integral de esta problemática que afrontan las familias. El proyecto es autoría del diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi, quien en los fundamentos dijo que la Pubertad Precoz “es definida como una condición que lleva a los niños a adquirir, en forma temprana, caracteres sexuales secundarios, la pubertad precoz central, provoca problemas en la estatura, en el desarrollo de los huesos y en el de los dientes”.

“Estos cambios hormonales generan no sólo problemas físicos, sino que también influyen en el aspecto psicológico y en las relaciones sociales de las niñas y niños que padecen PPC. La maduración física temprana respecto del resto de sus pares genera en la mayoría de los casos sentimientos de angustia, vergüenza, timidez lo que conlleva, con mucha frecuencia, a un retraimiento que afecta la personalidad de los menores”, desarrolló.

Otro tema que se analizará es el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - Progresar - con el otorgamiento de becas para lograr la reinserción educativa de jóvenes entre 16 y 30 años con el fin de “acompañar la terminalidad de los estudios en educación media, superior y formación profesional”. Los beneficiarios deberán acreditar regularidad en una institución educativa o a cursos o centros de formación acreditados por el programa, realizar un control anual de salud y de los ingresos del grupo familiar que no deben ser superiores a tres salarios mínimos.

Infobae