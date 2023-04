Patricia Bullrich deja la presidencia del PRO

Patricia Bullrich, la actual presidenta del PRO, anunció este viernes que dejará su puesto en el bloque por pedido de licencia, en medio del comienzo del proceso electoral, en dónde ella será una las precandidatas presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC).

La decisión se comunicó a través de una carta enviada a los miembros del Consejo Directivo, en la que la ex ministra Seguridad de Mauricio Macri explicó: "Por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad, se torna imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi pre candidatura a Presidenta de la Nación".



“Estando cerca del inicio de un proceso electoral y siendo consecuente con los valores de la verdad y la transparencia, pedí licencia a la Presidencia del PRO”, publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.



"Como en cada paso que he dado en mi vida, pongo mi energía, mi experiencia, mi coraje al servicio del proyecto que asumo", expresó Bullrich a pocos meses de que comience la campaña electoral, por la que buscará convertirse en la candidata de JxC e ir por la presidencia en las elecciones de 2023: las primarias se llevaran a cabo el 14 de agosto, mientras que las generales serán el 22 de octubre.

"Allí (en las urnas), seguramente veremos el resultado más importante, que es el triunfo de la cultura ciudadana por sobre el atropello populista", destacó, para luego señalar que el éxito que busca “no es cualquier éxito”.

Por el momento, desde el PRO aún no comunicaron quien reemplazará a Patricia Bullrich en la presidencia del partido. Pero, uno de los candidatos es Federico Angelini, actual vicepresidente del bloque y diputado nacional.

Con información de Ámbito