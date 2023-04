Lengua de Señas Argentina fue reconocida como idioma viso gestual en todo el país

La Cámara del Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley de reconocimiento a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como idioma viso gestual en todo el territorio nacional.

“Hoy vamos a reconocer a la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio nacional”, comentó al respecto, la legisladora María Belén Tapia (UCR).

Luego de su intervención, la última oradora se acercó hacia el espacio que ocupa Cristina Kirchner como presidenta del Senado y le entregó el característico pañuelo azul que representa la lucha por la LSA. Luego, la Vicepresidenta de la Nación procedió a anunciar la votación del proyecto. En ese momento, Luis Naidenoff pidió la palabra.

“Obviamente que la ley que estamos por aprobar es importante, pero no quiero dejar pasar un hecho que me parece que desde lo político no corresponde. Lo que corresponde es que cuando se da el cierre, se proceda a la votación. Y si se trata de un pañuelo, el gesto se puede hacer pero primero se vota y después se puede avanzar sobre ese acto protocolar. Lo quiero dejar claro porque esto nunca lo vi y se asemeja a un acto que puede desnaturalizar la importancia de la ley y de todos los que están presentes”, expresó molesto Naidenoff.

“Si quiere, devuelvo el pañuelo y procedemos a la votación. Por favor, no arruinemos un bello día”, replicó CFK y procedió a llamar a votar.