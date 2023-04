¿Quién se cree que es Emiliano Estrada?

“Yo no sería tan pelotudo de dejar un boleto mío”, se escucha decir a Emiliano Estrada en un audio que circula por redes sociales. Es el relato de quien ocupó desde el 13 de noviembre de 2017 a agosto de 2019 el Ministerio de Economía de Salta y desde diciembre de 2019 a agosto de 2021 la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, en el Ministerio del Interior comandado por su amigo Wado de Pedro.

En ese audio describe une operatoria referida a un “proyecto de encauzamiento”, que se presenta con cifras “infladas”, que él certifica y gira el dinero. Quien recepta, según lo que sería su propia versión, debe cumplir con su parte en el acuerdo: devolver un 25% del monto del proyecto, lo que hace con sendos boletos de compra venta de cinco viviendas, que se firman y pasan de mano en mano. “Entonces no hay registros de que son míos”, señala.

Emiliano Rafael Estrada va a cumplir dentro de algunos días 37 años. Tenía apenas 4 años cuando Aries irrumpía en el dial de las FM de Salta para fortalecerse como un medio de comunicación democrática. Es un economista graduado en la UBA y político argentino que actualmente se desempeña como Diputado Nacional por la Provincia de Salta, dice su biografía más elemental en la web. Antes de incursionar en política estuvo al frente de la gerencia de Finanzas de un fondo fiduciario de capital destinado al microcrédito, y dirigió su propia consultora en Buenos Aires y en Salta.



Como otros políticos aparentemente exitosos de estos tiempos, la cuna tuvo que ver con su decisión de vida. Su padre fue un importante militante justicialista que ocupó distintos cargos en la función pública –en el área de Hacienda hasta llegar al cargo de Síndico General de la Provincia, entre otros- y en la electiva, ya que fue concejal capitalino. La familia fue siempre condicionante ya que de la mano de un tío es que ocupó la cartera de Economía. Con Fernando Yarade como Jefe de Gabinete del último turno de gestión de Juan Manuel Urtubey, tuvo un papel relevante a la hora de ordenar las cuentas públicas. Desde ese ministerio repasó la situación del Tesoro impactada por deudas de alto monto como las generadas en 2012 por el Fondo de Reparación Histórica -que al momento de su gestión tenía más de la mitad de las obras previstas por ley sin finalizar y no quedaban recursos- y en 2016 para financiar obras del Plan Bicentenario.

De todas maneras su esfuerzo estuvo puesto en reducir el déficit para poner a buen resguardo las Letras del Tesoro que tenían al Banco Macro como agente financiero. Por entonces se decía que la dupla Yarade-Estrada había sido puesta en comisión en ese lugar por Jorge Brito, el poderoso banquero y dueño de Inversora Juramento. Como sea, de ese tiempo se registran como logros conservar la calificación de la Provincia y acomodar la política fiscal al Pacto que se firmó con el gobierno nacional a manos de Mauricio Macri, que resultó en significativos incrementos de las alícuotas de los principales impuestos provinciales.

No se conoce que haya investigado el manejo de ingentes recursos públicos cuyo destino hasta ahora son una incógnita. Tampoco se rasgó las vestiduras cuando durante su gestión como Ministro de Economía quedara desestimada la denuncia presentada por el Partido Obrero por la condonación de deuda por parte de la provincia a la empresa agropecuaria de la familia Olmedo, convalidando así las exenciones impositivas por la explotación de Salta Forestal S.A. Se trataba de 6 años de canon que la empresa Eco Desarrollo, del grupo Olmedo, había dejado de pagar por el arrendamiento de esas tierras.

Si no le molestó esa pérdida para una Provincia empobrecida por pésimas gestiones de gobierno no se puede esperar que se lo vea incómodo al lado del principal referente de Ahora Patria, el partido del sojero y agroindustrial Alfredo Olmedo. Carlos Zapata, un crítico de las pajas en ojo ajeno, es su compañero de fórmula de su tercera incursión electoral.

Emiliano Estrada acompañó a Sergio Leavy como candidato a vicegobernador del kirchnerista Frente de Todos en 2019, cuando sufrió una clara derrota a manos del actual gobernador Gustavo Sáenz. Dos años después, sin embargo, contó con su apoyo para llegar al Congreso de la Nación como diputado por Salta. Desde su asunción el 10 de diciembre de 2021 presentó como coautor un medio centenar de proyectos pero su opacidad estuvo a tono con un año parlamentario que dejó muy poco para el país.

Optó por erigirse en una alternativa para la Provincia marcando las falencias del gobierno, lo que llevó a que el dirigente del PRO, Alberto Castillo, se mostrara sorprendido de sus críticas teniendo en cuenta que “fue Ministro de Economía del gobierno anterior y debiera rendir cuentas de su gestión en ese cargo y los motivos por los que no se hicieron las inversiones que ahora le exige a Sáenz”. También recordó que “fue el candidato que tuvo el apoyo de los intendentes del PJ y luego los traicionó. Les prometió recursos y obras que no llegaron”.

El joven legislador, autor de dos libros sobre el desarrollo de la región y la Provincia -Norte Grande (2016) y Salta Productiva (2021)- está empeñado en llegar al gobierno por lo que no trepidó en ingresar a una alianza sin un contexto ideológico coherente. El Frente Avancemos reúne al partido olmedista, a Salta Independiente de los empresarios Biella y al Movimiento Popular Unido (MPU), un sello provincial que sostuvo candidaturas variopintas. Lo que se destaca de este grupo es que muestra que la ambición de poder promueve cualquier tipo de vínculos. Solo se trata de llegar.

Estrada es sostenido por la estructura nacional de La Cámpora, que organizó la sustracción de los caños del Gasoduto del Noreste, según reveló uno de los condenados por el millonario robo, el ex intendente de Aguaray Jorge Prado. La misma que en dos años condenó a los jubilados con la peor gestión del ANSES y el PAMI que se recuerde. Por ninguna de estas cuestiones hubo aclaraciones o planteos de parte del ahora candidato a gobernador.

Tampoco los hay sobre el origen de los fondos que sustentan su campaña electoral, que hace gala de una inversión multimillonaria cuando aún no se puso en marcha oficialmente. Ya medió una denuncia penal a partir de su participación en la transmisión de un partido de la Selección Argentina de Fútbol en Santiago del Estero, el 27 de marzo pasado.

Emiliano Estrada también deberá explicar por qué dijo que en el año 2020 la Secretaría de Comunicación de la Provincia pagó millones de pesos a Aries FM, por un programa que no se emitió durante todo el año. “Acá en Salta nadie contesta nada, se llevaron millones de pesos de una de un programa que no existió y eso sí sale de la plata del Estado, eso sí se tiene que explicar no una publicidad privada”, dijo a través de los micrófonos de la emisora que dirige Mario Ernesto Peña.

El periodista se ofreció a acompañarlo ante cualquier Fiscalía a que formalice la denuncia que realizó mediáticamente. Es necesario que acepte la propuesta porque ante los 33 años de un servicio de comunicación intachable, de libertad y de respeto a todas las expresiones sociales, que ha cumplido Aries, ¿Quién se cree que es Emiliano Estrada?.