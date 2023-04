Liberaron a Marcelo Corazza luego de ser procesado

Marcelo Corazza, el ex participante y productor de Gran Hermano que había sido detenido acusado de integrar una banda de explotación infantil, fue procesado este lunes por el delito de corrupción de menores en concurso de ideal con exhibiciones obscenas a una víctima de trece años de edad.

La justicia también le trabó un embargo por dos millones de pesos. Junto a Corazza habían sido detenidas otras tres personas en el marco de una causa por explotación sexual y corrupción de menores, entre ellos el sindicado líder de la organización criminal. Los otros detenidos son Francisco Rolando Angelotti -sindicado como líder de la organización-, Raúl Ignacio Mermet y Andrés Fernando Charomet.

En su declaración testimonial el ex Gran Hermano negó la acusación en su contra y dijo que no conoce a ninguno de los otros detenidos por el caso, pero no quiso contestar preguntas del juez ni del fiscal.

"Quiero decir que no tengo nada que ver con esto; estoy pasando por el peor momento de mi vida; no puedo creer que esté pasando", dijo el acusado.

Si bien por el momento se ordenaron solo cuatro arrestos, la investigación judicial continúa, ya que los investigadores están convencidos que la organización está integrada por más involucrados aún no individualizados.

