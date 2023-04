Abrazo simbólico a la expalúdica por el desalojo de la Municipalidad

Es una medida gremial que tomaron los trabajadores de la ex palúdica luego de que la municipalidad decidiera desalojarlos para comenzar las obras de la ciudad de la música. Será una asamblea, un ruidazo y un abrazo simbólico al edificio.

Por Aries, Adán Alancay, trabajador de la ex palúdica expresó que la medida responde a la falta de respuestas por parte del ejecutivo municipal hacia dónde se trasladarán luego del desalojo que la municipalidad quiere llevar adelante para crear la ciudad de la música.

“Venimos teniendo reuniones desde que el predio pasó al ámbito municipal, en algún momento tomamos el edificio. Hace 30 días recibimos una notificación oficial de que la Municipalidad necesita el predio para comenzar la obra” manifestó Alancay.

El trabajador expresó que los tiempos se dilataron ya que en el comunicado, se manifestó que las obras debieron iniciarse hace más de 30 días pero al no tener un espacio físico en el cual trasladar a la ex palúdica, esto no se comenzó.

“Coordinamos el trabajo de forma constante con el ministerio de Salud de la provincia, hicimos llegar esta situación junto a nuestras autoridades expresaron nuestra necesidad de tener un espacio físico para seguir con nuestras actividades pero no tenemos respuestas del ministerio de salud de la Nación. Nos deben indumentaria y equipo de protección hace más de diez años” finalizó.