Paz Posse denunció a Estrada por la publicidad en el partido de la Selección 

Lo hizo en la justicia electoral, al salir de Aries tras participar del debate con otros candidatos a gobernador de cara al 14 de mayo. "Le pregunté y me dijo que se lo pagó un amigo, le dije si podía saber quién era su amigo y no lo quiso decir", señaló.

Se produjo un acalorado debate entre los candidatos a gobernador, Emiliano Estrada (Frente Avancemos); Lucio Paz Posse (Salta Avanza Con Vos); Walter Wayar (Entre Todos); Claudio del Plá (Frente Izquierda MST-Partido Obrero; y Lía Verónica Caliva (Salta Para Todos - Caliva Gobernadora).

Paz Posse cuestionó en la ocasión a Estrada para que explicara cómo financió el despliegue publicitario en el Estadio Ciudades de Santiago del Estero durante el partido de la Selección Argentina y Curazao en un amistoso internacional.

"Claramente está violando el artículo 40 de la ley 7697, de la ley electoral, porque está haciendo una campaña de proselitismo, que hoy es ilegal", argumentó.

"Yo le pregunté y me dijo que se lo pagó un amigo, le dije si podía saber quién era su amigo y no lo quiso decir, entonces eso me motivó y presenté en Tribunales una denuncia para que se abra una investigación", detalló.

En tal sentido, lamentó que esto pone en evidencia que no hay igualdad de condiciones entre los candidatos y ratificó que la justicia debe pedirle a Estrada que demuestre el origen de los fondos.

Por otra parte, Paz Posse dijo que en el Departamento San Martín y Orán hay candidatos de Salta Avanza Con Vos que están recibiendo propuestas económicas para dejar el espacio y apuntó a Avancemos.

"Esa forma de hacer política se debe terminar, así como las prácticas que solo destruyen y corrompen a la sociedad", sentenció.