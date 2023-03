“La publicidad en el partido de la selección me salió gratis”, aseguró Emiliano Estrada 

Durante un cruce con el candidato a gobernador del frente “Salta Avanza, Pino Paz Posse, en el debate que organizó Aries, el diputado nacional Emiliano Estrada aseguró que la publicidad en el partido que Argentina jugó contra Curazao en Santiago del Estero fue totalmente gratuita.

“Un amigo me llamó porque tenía publicidad paga y me pregunto si quería salir durante el partido de la selección. Creí que me estaba jodiendo”, dijo Estrada y aseguró que se están haciendo acusaciones sin ningún tipo de fundamentos.

Aseguró que escuchó disparates sobre que obtuvo financiamiento del narcotráfico e insistió que no tiene idea cuánto salió la publicidad porque le salió gratis., y cargó contra el director de Aries, Mario Peña.

Durante esa aseveración, Paz Posse retomó el cuestionamiento y afirmó que Estrada está pagando para bajarle listas en el interior. También lo indagó sobre si se comprometió a alguna devolución con su amigo, pero Estrada también evitó contestarle.